快訊

被控荒淫開遊艇趴、帶妹回家 信大水泥董座反擊：家有惡妻孽子很無奈

2025年「穀雨」撞「復活節」！中西合璧開運禁忌一次看

常打哈欠、靠咖啡續命？睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

關稅政策風險升溫 三大策略穩健布局除權息旺季

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球關稅政策變動之際，台灣即將進入4至6月除權息旺季。美國商務部今日宣布啟動對進口半導體及相關設備的232調查，可能為半導體關稅鋪路，恐影響台企配息能力。昨日台股開盤上揚近百點，早盤震盪走高至19,700點以上，不過成交量僅3,000億元，顯示投資人對關稅政策前景仍持謹慎態度。

FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻指出，全球關稅政策的不確定性將對台灣的除權息季產生顯著影響。江明鴻分析，關稅政策對台灣高股息企業的影響將呈現兩極化，內需型產業如金融、電信受影響較小，配息穩定性高；而出口型企業尤其是半導體相關產業，則可能因關稅增加成本壓縮利潤而影響配息能力。

江明鴻建議投資者採取三大策略應對：首先，優先布局內需與防禦型高股息標的，如金融、電信等公用事業，這些企業受關稅影響較小，具有較高的配息穩定性。其次，分散投資以降低風險，避免集中持有單一出口型企業。最後，利用市場因關稅政策變動引發的恐慌性拋售，逢低分批布局高股息ETF，鎖定長期殖利率。

江明鴻進一步指出，高股息ETF具備相對穩定的現金流與較低的波動性，特別是以內需型產業為主的高股息ETF，能有效降低關稅政策帶來的衝擊，在當前市場環境下成為理想的投資選擇。

根據投資者風險偏好，江明鴻提出高股息ETF的配置建議：保守型投資者可配置50-70%；平衡型投資者30-50%，搭配20-30%市值型ETF與債券；積極型投資者則可20-30%配置於高股息ETF，40-50%成長型股票或ETF。

江明鴻表示，在全球關稅政策變動頻繁的環境下，以高股息ETF作為投資組合核心，不僅能提供穩定收益，更能有效應對市場波動。最重要的是，投資者應靈活調整進場時機，當關稅政策引發市場恐慌時，正是逢低分批布局高股息ETF的良機，藉此鎖定長期殖利率，穩健度過市場震盪期。

關稅 高股息

延伸閱讀

美國對等關稅政策下 台商佈局的策略與挑戰

富達國際：亞洲市場受關稅影響不一 後續或擴大差異

00919、00713領息4.4萬再加碼00878！存股哥：股災也擋不住我存股決心

產經新聞：植田說川普關稅政策恐迫使日銀採因應措施

相關新聞

獨／華南金世代交替 民股副董林明成交棒長子林知延出任金控副董

華南金控展開世代交替。據了解，已擔任華南金副董事長快20年的民股大股東林明成，此次改選之後，將不再續任華南金董事，交棒給...

關稅政策風險升溫 三大策略穩健布局除權息旺季

全球關稅政策變動之際，台灣即將進入4至6月除權息旺季。美國商務部今日宣布啟動對進口半導體及相關設備的232調查，可能為半...

星展銀3月信用卡簽帳金額 名列第六大

在台灣發卡量最大的外商銀行─星展銀行（台灣），公布三月的簽帳金額為216.5億元，其簽帳金額量能在30家發卡銀行中排名，...

網路投保鬆綁 四險種家人可互保

為方便民眾網路投保，金管會昨表示，將開放二等親內的要保人幫家人投保旅平險，若父母帶未成年子女赴海外旅遊，投保方式更便利；...

網路投保旅平險大鬆綁 附加實支實付險、不便險和旅綜險開放家人互保

金管會昨（15）日宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險...

中信卡3月簽帳金額稱冠

國銀3月信用卡簽帳金額較2月下滑，2月受農曆春節的延續性消費，使當月簽帳金額達3,953億元創同期新高；3月相對沒有連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。