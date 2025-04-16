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獨／華南金世代交替 民股副董林明成交棒長子林知延出任金控副董

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金世代交替，最大民股副董林明成交棒給長子林知延，出任金控副董。圖為林明成。圖/本報資料照片
華南金世代交替，最大民股副董林明成交棒給長子林知延，出任金控副董。圖為林明成。圖/本報資料照片

華南金控展開世代交替。據了解，已擔任華南金副董事長快20年的民股大股東林明成，此次改選之後，將不再續任華南金董事，交棒給已擔任銀行副董事長多年的長子林知延，林知延之後將同時兼任金控和銀行副董事長。

林明成家族持股華南金接近10%，華南金在八大公股金控、銀行裡是最為特殊，且是唯一「公民共治」的公股金控，也因此，華南金的官派董事長、總經理人選，過去財政部在決定人選之前，都會考量民股的接受度。長期以來雖然在經營上，民股與公股對於營運策略雖然也會意見不一致，財部必要時也會出面協調，最後也都相安無事，繼續維持公民共治的局面，每三年的改選，席次也會事先協調。

而此次改選，華南金也擴增獨董席次，由4席增為6席，總席次仍維持17席不變，公股掌握6席一般董事和3席獨董，民股則掌握5席一般董事和3席獨董，席次比為9比8。

華南金董事會已通過提名名單，其中，公股透過財部、台銀提名，分別由現任董事長陳芬蘭、總經理李耀卿出任財政部法人代表，二人此次改選之後將續任，其他代表包括李貞芳、李健鴻、鄭士卿、吳佑輝。

民股法人代表，則包括林明成家族的現任銀行副董事長林知延，及林知佑、林志揚，林知佑為林明成次子，另外還有林明成家族的姻親許博偉之妻許陳安瀾，和其子李許元齡。

此次公股民股推派的獨董名單，則包括了林瑞嘉、陳一端、閻正宇、涂三遷、楊民賢、陳松棟，其中，閻正宇、涂三遷、陳一端都是新提名獨董，陳一端為前央行業務局局長，閻正宇曾任日盛投信總經理、涂三遷本身亦為健喬信元生技獨董。

華南金控 董事長

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