「好富投APP」存股功能再升級！推股東會紀念品服務

新光金控（2888）旗下元富證券致力打造最貼近年輕族群的數位金融服務，其自建的「好富投APP」在App Store 及Google Play 商店皆擁有高度評價，深受投資人喜愛。隨著股東會旺季來臨，股東會紀念品已成為小股東們關注焦點。然而，對於持有零股的投資人來說，若沒有收到股東會通知單，可能就此錯過機會。元富「好富投APP」滿足客戶多元需求，於近期優化存股族喜愛的「股東會紀念品服務」及「11大存股主題」兩大功能，讓投資人輕鬆順利領到股東會紀念品，感受投資小確幸。

每年股東會旺季，股東會紀念品總能引起股民廣泛討論，甚至具有獨特性或高價值的紀念品還能提升投資意願。元富證券於「好富投APP」特色功能推出「股東會紀念品服務」，並具二大特色，包括一、3秒完成篩選條件：凡股東會開會日、最後買進日、是否發放紀念品及品項，一次查找不費力；二、一頁呈現完整資訊、一站式搜尋滿足年輕人的使用習慣。「好富投APP」提供投資人更多指標做為參考，配置符合自身投資組合的需求。提前布局成股東，避免得知紀念品後，來不及在最後買進日買入股票，失去成為股東的資格。

元富證券為剖析存股族群的使用者體驗，於近期進行調查。結果顯示，年輕族群想存股卻不知從何下手；投資老手則是想參考其他投資人的存股標的。元富為滿足不同投資客群需求，提供存股族期待的「11大存股主題」排行榜。包含「月配息ETF」：彙整投資人喜愛的月配息ETF商品，替自己打造穩定現金流；「智能AI」主題選股：AI概念股火熱，運用存股長期投資輕鬆搭上AI產業列車；「台股月排行」、「ETF月排行榜」：元富獨家排行榜，提供元富客戶存股標的前十名。此外，元富更精心製作存股教學影片，作為投資新手懶人包，照著做3分鐘即可完成存股設定，練好理財秘笈，投資致勝非難事。

此外，為回饋客戶支持，近期推出「好富投APP大富翁」活動，即日起至6月30日止，凡首次登入元富「好富投APP」，即贈限量5點LINE Points；完成登入、抽籤、存股、交易等任務，每月再抽250組價值200元好禮，交易最高再送價值10,000元好禮，趕緊把握機會，讓投資也能充滿驚喜。

詳情請參見活動網頁：https://www.masterlink.com.tw/zip/20231208081930/index.html