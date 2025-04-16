富達國際：亞洲市場受關稅影響不一 後續或擴大差異

美國對等關稅措施衝擊亞股，多個市場波動性增加。中國大陸宣布反制措施，包括對農產品、汽車及化學品等多項美國進口商品加徵關稅，其後美方再宣布對中國大陸進口商品加徵125%關稅。其他亞洲國家如印度及南韓，正審視及調整貿易政策，務求分散出口，降低對美國市場依賴。

富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，儘管大部分亞洲國家有意在關稅暫停90天期間與美國進行雙邊貿易談判，短期市場仍充斥不確定性。投資人憂慮亞洲出口成本增加及外圍需求下降，或拖累區內經濟增長。

美國加徵關稅將對亞洲各地經濟造成負面影響，特別是泰國、南韓及越南等出口國。各國期待透過談判與美國達成全新貿易協議，但達成共識的難易程度不一，印度與美國的談判或較中國大陸與美國談判順利，而中國大陸因出口美國占其經濟比重不高，故美國關稅對中國大陸影響較越南為低。

美國加徵關稅將直接影響中國大陸出口，惟全球貿易結構已於川普第一次總統任期開始轉變，對美國市場依賴已明顯減低，中資企業收入來自美國的比重偏低。儘管目前中國大陸對美國仍保持相當大的貿易順差，人民幣逐步貶值或可充當調節關稅影響機制。富達預期中國大陸將容許人民幣有序貶值以避免匯價波動。種種因素有望支持中國大陸迅速適應貿易戰環境。

重要的是，中國大陸政府具減緩關稅衝擊的財政能力，可適度採取寬鬆貨幣政策，且結構性轉向由內需驅動經濟，有助平衡外部阻力與內部刺激措施。然而，美國加徵關稅幅度及範圍涉及東南亞，將影響中國大陸已分散的供應鏈，但擁有分散及靈活生產布局或於市場占主導地位的中資企業，應可有效應對相關影響。富達預期中國大陸將進一步推出刺激經濟措施，恢復消費者及企業信心，抵銷貿易戰帶來的直接及間接影響。

美國提議對印度徵收高於預期26%關稅，但仍較不少亞洲國家為低。目前兩國處於貿易談判中，關稅有機會下調，但美國單邊加徵關稅舉措，短期影響兩國出口及貿易平衡。對印度企業的直接影響，將視產業及加徵關稅幅度而異。值得留意的是，印度主要出口商品中的藥品品項獲豁免關稅。美國經濟不確定性及放緩壓力，或影響今年對IT資訊科技服務的需求，但目前印度相關產業評價仍屬合理。另一方面，印度經濟實際上主要由內需帶動，企業大部分收入來自國內消費。

川普對東協國家徵收關稅較預期為高且廣泛，短期不確定性增加，惟仔細分析產業及企業有助發掘投資契機和風險，例如中國大陸、越南、孟加拉及柬埔寨等製衣業主要生產中心面臨更高的美國進口關稅，短期內額外成本將由消費者、零售商、品牌及OEM原廠代工廠吸收，除非透過降稅抵銷相關影響。企業需時重估需求及調整生產計劃，將導致製造業延遲在其他地方重置生產線計劃，減緩投資資金流動。印尼受美國關稅影響程度或較區內其他國家小，因其工業化程度不及越南、中國大陸、台灣及南韓，加上目前主要出口轉往中國大陸及亞洲其他市場，正降低對美國依賴。

日本是最早進行談判的國家之一，或有助緩解部分市場賣壓。談判期間市場情緒將隨關稅進展搖擺，惟當中仍不乏具吸引的投資契機，包括獲利維持增長，且受惠企業治理改革、國內通膨、以及資薪上升周期等日本獨有結構性利多的日企。

市況瞬息萬變，增加駕馭市場難度，新一輪貿易局勢的即時及長期影響，突顯維持主動投資及慎選股票的重要性。對等關稅實施將持續為各國、產業及企業帶來不同程度影響，市場難免波動，惟市場修正往往造就入市契機。