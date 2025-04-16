星展銀3月信用卡簽帳金額 名列第六大

在台灣發卡量最大的外商銀行─星展銀行（台灣），公布三月的簽帳金額為216.5億元，其簽帳金額量能在30家發卡銀行中排名，已經名列第六大；而三月的流通卡數329萬卡也是名列第六大。在四大外商發卡機構（星展、滙豐、渣打、美國運通），星展銀行三月發卡量和簽帳金額都是名列第一。

星展銀表示，三月簽帳金額相較於去年同期成長，主要來自於持續推出許多信用卡行銷活動，包含「摘星計畫」、餐飲最高12%回饋、訂房最高21%回饋等優惠；受惠於4月初連假需求的帶動，國人出國出遊及海外消費持續熱絡，加上星展eco永續卡和飛行卡等針對海外旅遊權益加碼，助力海外簽帳金額較去年同期成長近20%。

星展銀為持續拓展在台發卡量，持續推出多元豐富的新卡申辦優惠，凡在4/30前線上新申辦星展eco永續卡正卡並完成新戶指定任務，即可獲得 DINOTAENG 官方授權行李箱，回應廣大卡友支持。