台新金李鎮宇：數位人民幣擴大跨境結算 目的是「它」

中國人民銀行近日宣布，數位人民幣（e-CNY）跨境結算系統已正式拓展至東協十國及中東六國，建立涵蓋全球約38%貿易量的新型結算網絡，對長期由美元主導的SWIFT體系構成直接挑戰。英國《經濟學人》形容此舉為「布雷頓森林體系2.0的前哨戰」，象徵全球金融格局正進入全新階段。對此，特別專訪台新金（2887）首席經濟學家李鎮宇的專家觀點。

李鎮宇解讀人行在中美貿易戰白熱化時的此一舉動，認為人行是在幫俄羅斯找出路，俄羅斯現在收滿手人民幣，無處使用。俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，多數俄羅斯銀行被踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統，俄羅斯現在不能用美元，所以中國大陸就替俄羅斯鋪路，讓俄羅斯透過數位人民幣（e-CNY）跨境結算系統，去東南亞把人民幣轉成美元，如此俄羅斯就可以繼續去買他自己要用的東西。

至於仍有投資人對人民幣取代美元成為主要國際貨幣的疑慮？李鎮宇認為，任何貨幣想要取代美元國際地位的前提，必須要變成雙赤字國家，中國大陸目前不具備這樣的條件，未來也不可能。因為要變成雙赤字國家，首先必須要成為一個以內需消費為主的經濟體，而這個前提，對於共產黨的經濟體制來說，是不可能接受的。為什麼？因為以製造業為主的經濟體才便於控制金流，不聽話就斷你金流，可以有主導權；但如果轉成以內需消費為主的經濟體，怎麼配置一般民眾的消費？難道要用配給券或食物券？這不可能！共產黨的經濟體制不可能去控制十餘億人的消費！

共產黨存在的目標不是富國強兵，而是極大化共產黨存續的機率！每一個國家的目標函數本來就不一樣！共產黨的極大化它的存續，要永續執政！如果變成雙赤字國家，基本上就是動搖共產黨永續執政的基礎。