短期因應策略：布局二高、一低 主動式 ETF 操作靈活

隨著川普關稅政策出現髮夾彎，野村投信分析表示，短期內台灣企業的壓力暫時緩解，不過若談判最終未能順利落地，潛在衝擊仍不容低估，若屆時台灣未能獲得關稅豁免，仍將面臨32%的對等關稅，預估將新增約372億美元的出口成本，對GDP勢必帶來顯著下修壓力。短期因應策略可往「二高（高毛利、高股息）、一低（低庫存）」方向移動，而布局台股主動式ETF相對具有誘因和優勢，又正值股市低檔時進場，可為後續市場修復預留進可攻、退可守的空間。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）經理人游景德分析表示，放慢速度、維持方向感是當下最重要的原則，面對「去中化」與「美國製造」雙軌並行的新局，台灣企業憑藉過去應對中美貿易戰與疫情的實戰經驗，展現出強韌的應變能力與調整效率，相信即使面對關稅衝擊，部分科技廠商已能快速透過繞道出貨、重組價值鏈與提升彈性來降低營運風險；長遠而言，台灣在高階製程與系統整合等關鍵領域具備的技術優勢，將使其在全球供應鏈重組中持續扮演不可取代的戰略角色。

游景德指出，台股中長期趨勢向上，期間利空往往淬鍊出中長期好買點，平均勝率可望達約70~90%。統計2020年以來，即便歷經2020年疫情重創、2022年俄烏戰爭與聯準會強升息，以及2024年8月AI科技擔憂等，倘若在大盤指數跌破年線時進場，持有120個交易日、240個交易日的平均漲幅分別達9.70%與26.64%，代表中小型股的櫃買指數平均漲幅亦分別達13.51%與29.30%，而電子指數平均漲幅則分別達13.23%與35.34%，跌破年線反造就中長期買點。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析表示，當前投資配置不宜過度單押個股或單一指數／產業。台股在當前環境下既有挑戰也有機遇，投資人應保持靈活心態，而主動式ETF跨越傳統主動式基金及被動式ETF的投資藩籬，相信更有表現的空間，野村投信此時推出全台首檔主動式ETF的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）擁有三大利基「聚焦台灣」、「智慧優選」、「主動升級」，結合野村台股團隊深厚的研究實力，運用基本面質化分析，加上量化因子輔助選股，應對各種盤勢變化都可以有獨到的策略，除可分散個股風險，又能參與台股的投資機會，適合當前市場投資環境，主動與靈活的美好，相信可以讓時間來印證。

黃宏治指出，主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF追蹤標的指數績效，以追求市場報酬率為目標。主動型ETF結合ETF在交易所上市交易的靈活性和傳統共同基金的專業主動投資策略，透過主動式ETF將基金產品延伸至ETF市場，拓展投資人的選擇。野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A） 最大的優勢在於，投資人除享有野村台股專家質化分析獨家預估，其搭載的ETF架構也讓投資人能在盤中隨時買賣，經管費也相對低廉，且ETF持股每日全揭露，兼顧專業性、透明度、交易便利性與費率實惠度。

野村投信台股投資團隊以長期深耕企業基本面研究著稱，野村投信台股投資團隊操作實力有目共睹，更是各項基金獎的常勝軍，在第一線掌握趨勢脈動、透過基本面研究，找出具投資未來性的標的，挖掘有成長潛力的隱形冠軍企業。野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），預計4月15日至18日展開募集，預定5月5日掛牌上市，每股發行價10元。