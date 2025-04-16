網路投保旅平險大鬆綁 附加實支實付險、不便險和旅綜險開放家人互保

金管會昨（15）日宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險、旅遊不便險和旅綜險等四大險種，換言之，家人間可互保，大舉提升家庭旅遊投保的便利性及網路投保動能。

據金管會統計，今年首季保險業網路投保235萬件中，旅平險就占了99萬件、約有逾四成銷售量，顯示民眾已習慣線上投保旅平險。

惟目前旅平險網路投保受限「要保人（付保費者）=被保險人」，若要非本人投保，父母只能幫七歲（不含）以下未成年子女，或是被保險人得採用自然人憑證做「意思表示」。

保險局副局長陳清源坦言，依《保險法》105條規定，要保人要替第三人投保，需經過被保險人書面同意，因此除了七歲以下，可由要保人代替為「意思表示」（即同意）外，若要線上投保，這個第三人就得用自然人憑證。

但很多長輩或七歲（含）至18歲並沒有申請自然人憑證，也可能不會使用網路，使家庭旅遊時，民眾想幫自己長輩、或小孩投保總「卡卡」。

為提升家庭旅遊投保便利性，解決民眾替家人投保旅平險的「痛點」，金管會昨修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，最大亮點是，即日起允許民眾線上可幫家人投保旅平險。而所謂「家人」限與要保人有保險利益關係者。

該注意事項有三大重點，一、家長替七歲（含）至18歲未成年子女投保時，未成年子女需簽屬投保意願書，並連同身分證件上傳到保險公司官網，完成投保。

二、家長替18歲以上子女，或家中長輩投保時，可採用生物辨識（Face ID）行動身分識別（Mobile ID）、金融行動身分識別（金融Fast-ID）確認身分及意思表示，但不能用OTP一次性密碼。

三、准家人互保的險種有四類，壽險的旅平險、旅平險附加實支實付醫療險，產險的旅行不便險和旅綜險。

若是首次線上買旅平險，最高保額是1,200萬元，既有保戶保額最高可拉到1,500萬元；若是旅平險附加實支實付醫療險以保額10%為限，如1,200萬元保額最多實支實付醫療險保額是120萬元。

據了解，日前中信產險向保險局申請「民眾線上幫家人投保旅平險」試辦案，也因金管會全面鬆綁，該試辦案將撤回。

至於旅平險附加海外急難救助，並未在這次放行範圍內，陳清源解釋，因有些公司對海外急難救助是採取額外提供的服務，因此並未放行。