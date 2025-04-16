點數、電子票券 可折抵保費

國泰產險2024年7月獲金管會核准試辦「點數或電子票券折抵保費」，試辦完成落地，金管會也修正相關規定，允許要保人可用點數或保險票券折抵部分保費，保費險種不限，但需驗證本人，因此無法100%全額折抵。

國泰產是攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新型態服務模式。

客戶在國泰產險官網投保車險或旅遊險時，即可用「小樹點」（首次需先綁定）或「PayEasy保險票券」抵換保費，多一個繳費選擇。

金管會這次也新增壽險業網路投保的險種，除目前可投保定期壽險、利變壽險、投資型年金險、傳統年金險、生死合險、小額終老和微型保單等七種外，新增兩大險種，一、重大疾病險，二、定額型健康險，整體壽險網路投保險種達九種。

保險局副局長陳清源說，目前重大疾病險只能透過基富通平台再導向到保險公司官網，即日起，民眾可直接在官網投保，單一被保險人投保金額限100萬元。

其次，定額型健康險也因外界有此需求做放行，首次新戶註冊最高保額150萬元，舊保戶最高250萬元。