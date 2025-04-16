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中信卡3月簽帳金額稱冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

國銀3月信用卡簽帳金額較2月下滑，2月受農曆春節的延續性消費，使當月簽帳金額達3,953億元創同期新高；3月相對沒有連續假期且春節效應已過，因此，3月的五大發卡行的總簽帳金額較上月減少至2,660億元，30家發卡行的3月總簽帳金額也下滑到3,782億元，月減4.3%。

值得一提，3月的五大發卡行中，玉山銀行的新發卡數異軍突起，增加27.5萬張，拿下當月新發卡冠軍。玉山銀表示，3月新發卡數為27.5萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等。其中玉山Unicard今年仍維持百大特店最高享5%回饋，且至9月30日前，新戶於指定五大通路消費（LINE Pay、Uber Eats、家樂福、韓國、全盈支付）最高加碼2.5%，最高可享7.5%玉山e point回饋。

3月信用卡簽帳金額則再度由中信銀以668.8億元拿下冠軍寶座，國泰世華銀則以658.8億元居次，北富銀480.2億、玉山銀455億、台新銀396.5億元則分居三、四、五名。3月簽帳金額排名順序和2月相同。

就當月發卡數來看，玉山銀以27.5萬卡奪魁，而北富銀10.1萬卡緊追在後，排名第三為中信銀的9.9萬卡。北富銀3月發卡量10.1萬卡，其中約5.5萬卡為廣三SOGO聯名卡轉卡數，其餘4.6萬卡主要貢獻來自COSTCO聯名卡，累積發卡量約250萬卡；第二名是J卡，累積發卡量近225萬卡；第三名則是富邦momo卡，累計發卡量約110萬。

中信銀3月發卡量為9.9萬卡，主要動能來自於百貨、社群、交通、銀行卡等產品發卡持續成長。中信銀行與三井不動產集團購物中心合作發行LaLaport聯名卡，繼台中店後，今年3月配合LaLaport南港店開幕，提供產品優惠與行銷活動，吸引客戶提升辦卡動能，LaLaport聯名卡上市至今累計發卡數超過10萬卡。

七大公股及泛公股行庫（臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀）（2801），3月的簽帳金額以一銀奪冠，達63.2億元，其次為華銀的50.1億元，兆豐銀排第三為44.3億元。就流通卡數來看，第一銀的流通卡數148.7萬張，也是七大行庫之首。

中信銀行 玉山銀行

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