兆豐續任美元清算銀行

中央銀行昨（15）日宣布，外匯龍頭兆豐銀行連四屆續任「外幣結算平台」的美元清算銀行，五年專營期將至2030年12月為止。除美元外，兆豐銀行也同時擔綱歐元與澳幣的外幣清算行。

央行指出，兆豐銀續任美元清算行，主要原因有三，一是兆豐銀為現任美元、歐元及澳幣的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任美元清算銀行迄今，運作順暢，具有續任該項業務之能力；二是可免除參加單位重新開戶的作業成本；三是降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。

央行規劃建置的外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣的結算服務，其中美元結算於2013年上線，並由兆豐銀擔任清算銀行。央行表示，兆豐銀擔任美元清算銀行之五年專營期將於今年12月5日屆滿，央行於日前重新辦理美元清算銀行遴選作業。

兆豐銀已連續四任擔任美元清算行，同時也在2015年6月獲選為歐元清算行，2016年10月起接下澳幣清算行任務；除兆豐銀行，日圓清算銀行是由日商瑞穗銀行擔任，中國銀行台北分行則是人民幣清算行。

央行督導財金公司規劃建置的外幣結算平台，在2013年3月開始營運。目前已提供境內及跨境人民幣、日圓匯款，以及境內美元、歐元及澳幣匯款，並具備款對款同步收付（PVP）機制、外幣匯款流動性節省機制及外幣債票券款券同步交割（DVP）機制，外幣結算平台功能完備，運作順暢。

央行指出，今年1月境內外幣清算業務運作，美元每日平均清算筆數為6,392筆、平均每日金額為93.15億美元；歐元為87筆，金額為歐元5,150萬元；澳幣為137筆，金額為澳幣784萬元。

人民幣日平均1,419筆，金額為人民幣39.09億元；日圓則為273筆，金額為日圓81.3億元。