玉山銀賑災 送愛到緬甸

3月28日緬甸中部地區發生規模7.7強震及多起餘震，造成重大人員傷亡、數千建築、佛寺、房屋倒塌，道路及橋樑等交通設施損毀。

鑒於當地情況緊急，玉山銀行仰光分行已於第一時間捐款2億緬幣並主動採購、送達各項救災物資（合計近新台幣400萬元），針對災區嚴重救難資源短缺問題盡一份心力。

目前緬甸災民生活處境仍非常艱困，需要國際各方的援助，本著一份愛牽引更多愛的精神，玉山人也主動發起送愛到緬甸，不到一周時間已有近2,000位玉山人響應捐款，連同玉山志工基金會共同捐款新台幣310萬元（合計約緬幣2億元），相關款項將捐至僑務委員會「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募，以協助本次緬甸地震之民生、醫療物資、人道救援與重建工作。

玉山銀行仰光分行於2016年開業，為首家在緬甸設立分行之台資銀行，長期服務當地台商及在地企業，在金融營運與經濟穩定投入服務與貢獻，深獲緬甸主管機關及顧客肯定。

玉山人秉持「知福、惜緣、感恩」的精神，善盡世界公民的社會責任，也傳遞正面良善的影響力，深深期盼災民早日度過難關、重建家園，恢復正常生活。