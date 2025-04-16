快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

玉山銀賑災 送愛到緬甸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山仰光分行於3月28日緬甸強震第一時間即投入2億緬幣賑災，展現無國界的愛。圖為玉山銀行總部大樓。 玉山銀行／提供
玉山仰光分行於3月28日緬甸強震第一時間即投入2億緬幣賑災，展現無國界的愛。圖為玉山銀行總部大樓。 玉山銀行／提供

3月28日緬甸中部地區發生規模7.7強震及多起餘震，造成重大人員傷亡、數千建築、佛寺、房屋倒塌，道路及橋樑等交通設施損毀。

鑒於當地情況緊急，玉山銀行仰光分行已於第一時間捐款2億緬幣並主動採購、送達各項救災物資（合計近新台幣400萬元），針對災區嚴重救難資源短缺問題盡一份心力。

目前緬甸災民生活處境仍非常艱困，需要國際各方的援助，本著一份愛牽引更多愛的精神，玉山人也主動發起送愛到緬甸，不到一周時間已有近2,000位玉山人響應捐款，連同玉山志工基金會共同捐款新台幣310萬元（合計約緬幣2億元），相關款項將捐至僑務委員會「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募，以協助本次緬甸地震之民生、醫療物資、人道救援與重建工作。

玉山銀行仰光分行於2016年開業，為首家在緬甸設立分行之台資銀行，長期服務當地台商及在地企業，在金融營運與經濟穩定投入服務與貢獻，深獲緬甸主管機關及顧客肯定。

玉山人秉持「知福、惜緣、感恩」的精神，善盡世界公民的社會責任，也傳遞正面良善的影響力，深深期盼災民早日度過難關、重建家園，恢復正常生活。

新台幣 玉山銀行 緬甸

延伸閱讀

桃園「龍岡米干節」4／19登場 為緬甸祈福傳遞溫暖 國際長街宴匯聚四海情誼

緬甸地震 駐處持續協調援助已提供500份救助包

緬甸地震1日僑失聯 日本政府證實罹難

中和華新街取消潑水節 改為緬甸震災祈福募捐

相關新聞

楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出...

企業錢進海外 新增逾兆元…去年不含大陸市場增加投資額改寫新高

金管會昨（15）日公布，2024年全年上市櫃公司海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,766億元，首度衝破兆元大關，改寫...

網路投保鬆綁 四險種家人可互保

為方便民眾網路投保，金管會昨表示，將開放二等親內的要保人幫家人投保旅平險，若父母帶未成年子女赴海外旅遊，投保方式更便利；...

網路投保旅平險大鬆綁 附加實支實付險、不便險和旅綜險開放家人互保

金管會昨（15）日宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險...

中信卡3月簽帳金額稱冠

國銀3月信用卡簽帳金額較2月下滑，2月受農曆春節的延續性消費，使當月簽帳金額達3,953億元創同期新高；3月相對沒有連續...

兆豐續任美元清算銀行

中央銀行昨（15）日宣布，外匯龍頭兆豐銀行連四屆續任「外幣結算平台」的美元清算銀行，五年專營期將至2030年12月為止。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。