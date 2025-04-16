10年期公債得標利率1.64%

中央銀行昨（15）日標售10年期公債，得標利率1.64%，落於市場預期區間1.62%至1.64%的上緣，且為2024年8月以來、近八個月同年期公債最高水準。

券商主管指出，銀行業合計拿下逾七成籌碼，顯示在市場資金充裕下仍有補券需求，但因景氣與通膨前景充滿不確定性，金融機構對利率仍有堅持、不願壓低利率競標。

央行昨天受財政部委託標售10年期公債，金額為300億元，得標利率1.64%，較今年2月標售的同年期公債上漲0.048個百分點，並寫下2024年8月以來、近八個月新高。

央行統計顯示，本期公債，銀行業合計得標72.33%，顯示絕大多數的籌碼是被銀行抱回；另外，以交易為目的的證券業則是買下23.67%，推估其中有不少是銀行或壽險公司委託標售；另外，票券業與保險業，分別得標3.67%與0.33%。

券商主管透露，美國總統川普「對等關稅」政策，在全球金融市場掀起亂流，為預防流動性風險升溫，央行近期刻意保持較為寬鬆的貨幣環境，促使銀行資金水位充裕；即使如此，金融機構參與公債等固定收益商品標售時仍轉趨保守，因此，本期10年債利率雖符合預期，但落於區間的最上緣。

央行資料指出，本次10年債發行金額為300億元，吸引474億元資金進場投標，投標倍數僅1.58倍。

券商主管分析，清明連假後，川普關稅政策引發全球股匯市劇烈波動，美債殖利率一度大反彈，連帶也波及台灣，促使債市殖利率略為上揚，但目前看起來，影響並不顯著。