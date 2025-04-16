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新台幣翻貶 終結連七升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

不樂見新台幣匯率在亞洲貨幣裡「獨強」，中央銀行昨（15）日收盤前進場調節，令匯市豬羊變色、由升翻貶作收。

匯銀主管透露，台股昨天大漲344點，熱錢持續湧入，激勵新台幣盤中升破32.5元、最高衝至32.42元；午後進口商進場買匯、央行收盤前進場調節，新台幣匯率翻貶0.8分，以32.518元報收，匯市交投熱絡，總成交量擴大至22.38億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率自4月2日起一路升值，至14日為止，累計連七升，升值金額高達6.86角，匯價也從33.196元，迅速回升至32.51元。不過，隨著美元昨日跌深反彈，新台幣匯率連續升勢也暫畫休止符。

央行統計顯示，美元指數昨日維持平盤，主要亞洲貨幣多數回落，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.54%，日圓、人民幣與星元匯率分別下挫0.15%、0.13%與0.12%，新台幣匯率小幅貶值0.02%，為「最抗跌」亞幣。

匯銀主管說，新台幣匯率近期強勢升值，美元弱勢為關鍵主因之一，昨天國際美元落底反彈，新台幣匯率連續升勢也在央行出手下暫告落幕。

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率仍受外資動向、美元強弱與股市表現等變數牽動，估計短期內，將位於32.5元至32.8元區間波動。

外資近日蜂擁匯入，但昨天卻在台股賣超4.9億元，儘管如此，台股指數收盤仍大漲344點，收在19,857點；匯銀主管說，外資匯出入與股市買賣超有時會有時間差，例如先匯入、再買股，或先賣股、再匯出，才會導致外資在股匯操作不同步的狀況。

台幣匯率 新台幣

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