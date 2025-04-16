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網路投保鬆綁 四險種家人可互保

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

為方便民眾網路投保，金管會昨表示，將開放二等親內的要保人幫家人投保旅平險，若父母帶未成年子女赴海外旅遊，投保方式更便利；此外，金管會也開放定額健康險和重大疾病險可透過網路投保。

金管會昨修正並發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，保險局副局長陳清源說，這次開放重點包括父母為子女，或子女為父母投保旅平險；不過，當要保人與被保險人不同時，也要求應以生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）等方式完成投保及身分驗證。

陳清源指出，考量年滿七歲、未滿十八歲的未成年可能有線上傳送文件及證件的困難，要保人可將其簽完名的文件和身分證件上傳網站完成投保，至於十八歲以上已有手機的被保險人仍須用自己的手機上傳。至於開放險種則包括旅平險、旅平險附加實支實付醫療險、旅行不便及旅行綜合保險。

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