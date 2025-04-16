楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機
外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」。
楊金龍示警，如果美債都倒債，當然非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價基礎，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機。
行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院進行總質詢，國民黨立委鄭正鈐指出，今年美國有可能提出的海湖莊園協議，將要求美國「盟友」將手中所持短期美債置換為100年期零息債券，而且這種債券不可轉讓，我國要如何因應？
楊金龍答詢表示，此項議題已談論相當久，但這件事情背後必須了解的是，如果美方要做這樣轉換，就相當於美債倒債，如果美債都倒債，就是一件非常危險的事。
楊金龍說，因為美國公債市場是很多金融商品的定價基礎，假設真的發生，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機，因此這個議題在國際上大家討論相當久，但並沒有像我國市場討論的如此熱烈。
楊金龍上周在立法院也指出，若換成低利美債，投資人會怕，更容易引起市場拋債恐慌，最後沒人敢持有美債。
鄭正鈐追問，台灣也有相當高額美債，目前我國外匯存底持有美債共多少？楊金龍指出，美債約占台灣外匯存底八成以上。鄭正鈐再追問，有到九成二嗎？楊金龍表示，「沒有」。
根據美國財政部最新數據，台灣為美國國債第11大持有國，規模達2,904億美元（約新台幣9.58兆元），楊金龍先前在立法院備詢時透露，不只央行，國內壽險公司、銀行等金融機構也持有不少美債。
針對美債問題，楊金龍說，政府對於債券都隨時在調整、觀察市場變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言