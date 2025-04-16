楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」。

楊金龍示警，如果美債都倒債，當然非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價基礎，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機。

楊金龍談美債重點

行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院進行總質詢，國民黨立委鄭正鈐指出，今年美國有可能提出的海湖莊園協議，將要求美國「盟友」將手中所持短期美債置換為100年期零息債券，而且這種債券不可轉讓，我國要如何因應？

楊金龍答詢表示，此項議題已談論相當久，但這件事情背後必須了解的是，如果美方要做這樣轉換，就相當於美債倒債，如果美債都倒債，就是一件非常危險的事。

楊金龍說，因為美國公債市場是很多金融商品的定價基礎，假設真的發生，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機，因此這個議題在國際上大家討論相當久，但並沒有像我國市場討論的如此熱烈。

楊金龍上周在立法院也指出，若換成低利美債，投資人會怕，更容易引起市場拋債恐慌，最後沒人敢持有美債。

鄭正鈐追問，台灣也有相當高額美債，目前我國外匯存底持有美債共多少？楊金龍指出，美債約占台灣外匯存底八成以上。鄭正鈐再追問，有到九成二嗎？楊金龍表示，「沒有」。

根據美國財政部最新數據，台灣為美國國債第11大持有國，規模達2,904億美元（約新台幣9.58兆元），楊金龍先前在立法院備詢時透露，不只央行，國內壽險公司、銀行等金融機構也持有不少美債。

針對美債問題，楊金龍說，政府對於債券都隨時在調整、觀察市場變化。