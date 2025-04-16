快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」。

楊金龍示警，如果美債都倒債，當然非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價基礎，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機。

楊金龍談美債重點
楊金龍談美債重點

行政院長卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院進行總質詢，國民黨立委鄭正鈐指出，今年美國有可能提出的海湖莊園協議，將要求美國「盟友」將手中所持短期美債置換為100年期零息債券，而且這種債券不可轉讓，我國要如何因應？

楊金龍答詢表示，此項議題已談論相當久，但這件事情背後必須了解的是，如果美方要做這樣轉換，就相當於美債倒債，如果美債都倒債，就是一件非常危險的事。

楊金龍說，因為美國公債市場是很多金融商品的定價基礎，假設真的發生，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機，因此這個議題在國際上大家討論相當久，但並沒有像我國市場討論的如此熱烈。

楊金龍上周在立法院也指出，若換成低利美債，投資人會怕，更容易引起市場拋債恐慌，最後沒人敢持有美債。

鄭正鈐追問，台灣也有相當高額美債，目前我國外匯存底持有美債共多少？楊金龍指出，美債約占台灣外匯存底八成以上。鄭正鈐再追問，有到九成二嗎？楊金龍表示，「沒有」。

根據美國財政部最新數據，台灣為美國國債第11大持有國，規模達2,904億美元（約新台幣9.58兆元），楊金龍先前在立法院備詢時透露，不只央行，國內壽險公司、銀行等金融機構也持有不少美債。

針對美債問題，楊金龍說，政府對於債券都隨時在調整、觀察市場變化。

國債 楊金龍 美國公債

延伸閱讀

因應川普關稅 軍品採購比例大增？顧立雄：不宜軍購盡量改採商售

軍品商購比例增？顧立雄：不適宜軍售就盡量採商售管道

賴總統允三班護病比入法 卓揆：獎勵先行、12措施完成再下一步

降低持有美債利率作為關稅談判籌碼 楊金龍：恐釀全球金融危機

相關新聞

楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出...

企業錢進海外 新增逾兆元…去年不含大陸市場增加投資額改寫新高

金管會昨（15）日公布，2024年全年上市櫃公司海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,766億元，首度衝破兆元大關，改寫...

網路投保鬆綁 四險種家人可互保

為方便民眾網路投保，金管會昨表示，將開放二等親內的要保人幫家人投保旅平險，若父母帶未成年子女赴海外旅遊，投保方式更便利；...

網路投保旅平險大鬆綁 附加實支實付險、不便險和旅綜險開放家人互保

金管會昨（15）日宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險...

中信卡3月簽帳金額稱冠

國銀3月信用卡簽帳金額較2月下滑，2月受農曆春節的延續性消費，使當月簽帳金額達3,953億元創同期新高；3月相對沒有連續...

兆豐續任美元清算銀行

中央銀行昨（15）日宣布，外匯龍頭兆豐銀行連四屆續任「外幣結算平台」的美元清算銀行，五年專營期將至2030年12月為止。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。