快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

投資海外市場…航運、半導體、電子零件 最賺

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2024年上市櫃公司投資海外市場，投資收益1兆236億元，年增52%，寫史上第三高，若以上市公司來看，投資海外最賺的是航運業、半導體業、電子零組件。

金管會統計，2024年航運業全年投資收益2,664億元居上市公司最賺行業，較2023年大增4.9倍，反映航運業受市場運價上升，需求增加所致。

第二賺是半導體業，去年賺了1,469億元，年增55%；第三是電子零組件，去年賺了1,835億元，年增19%。上櫃公司投資海外最賺的是電子零組件、電子通路及其他產業，分別較去年增加20億元、12億元及8億元，也有雙位數成長。

證期局主秘尚光琪昨（15）日說，2024年上市公司海外投資利益是9,815億元，年增56.7%，上櫃公司421億元、年減8.7%，合計利益1兆236億元，上市公司投資收益增加是因航運業、半導體業及電子零組件業受市場運價上升，且終端需求增加等因素所致。

至於上市公司投資收益衰退最多的前三大產業，為電器電纜、玻璃陶瓷及鋼鐵業，較2023年分別減74億元、25億元及18億元。

上市公司 半導體

延伸閱讀

113年哪些產業海外最賺？ 金管會公布最新名單

上市董事去年酬金中信金最高 上櫃聖暉居冠

2024年上櫃董事酬金 聖暉*奪冠 前四強都逾千萬元

川普關稅 海運現貨價短期飆漲 這時候...沒人想簽長約

相關新聞

楊金龍示警「美債的倒債」 擔心引爆金融危機

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出...

企業錢進海外 新增逾兆元…去年不含大陸市場增加投資額改寫新高

金管會昨（15）日公布，2024年全年上市櫃公司海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,766億元，首度衝破兆元大關，改寫...

網路投保鬆綁 四險種家人可互保

為方便民眾網路投保，金管會昨表示，將開放二等親內的要保人幫家人投保旅平險，若父母帶未成年子女赴海外旅遊，投保方式更便利；...

網路投保旅平險大鬆綁 附加實支實付險、不便險和旅綜險開放家人互保

金管會昨（15）日宣布鬆綁網路投保旅平險限制，即日起，民眾可幫自己的父母、子女等線上投保旅平險、旅平險附加實支實付醫療險...

中信卡3月簽帳金額稱冠

國銀3月信用卡簽帳金額較2月下滑，2月受農曆春節的延續性消費，使當月簽帳金額達3,953億元創同期新高；3月相對沒有連續...

兆豐續任美元清算銀行

中央銀行昨（15）日宣布，外匯龍頭兆豐銀行連四屆續任「外幣結算平台」的美元清算銀行，五年專營期將至2030年12月為止。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。