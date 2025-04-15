投資海外市場…航運、半導體、電子零件 最賺

金管會統計，2024年上市櫃公司投資海外市場，投資收益1兆236億元，年增52%，寫史上第三高，若以上市公司來看，投資海外最賺的是航運業、半導體業、電子零組件。

金管會統計，2024年航運業全年投資收益2,664億元居上市公司最賺行業，較2023年大增4.9倍，反映航運業受市場運價上升，需求增加所致。

第二賺是半導體業，去年賺了1,469億元，年增55%；第三是電子零組件，去年賺了1,835億元，年增19%。上櫃公司投資海外最賺的是電子零組件、電子通路及其他產業，分別較去年增加20億元、12億元及8億元，也有雙位數成長。

證期局主秘尚光琪昨（15）日說，2024年上市公司海外投資利益是9,815億元，年增56.7%，上櫃公司421億元、年減8.7%，合計利益1兆236億元，上市公司投資收益增加是因航運業、半導體業及電子零組件業受市場運價上升，且終端需求增加等因素所致。

至於上市公司投資收益衰退最多的前三大產業，為電器電纜、玻璃陶瓷及鋼鐵業，較2023年分別減74億元、25億元及18億元。