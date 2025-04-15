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企業錢進海外 新增逾兆元…去年不含大陸市場增加投資額改寫新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會昨（15）日公布，2024年全年上市櫃公司海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,766億元，首度衝破兆元大關，改寫史上新高，同時大陸市場新增投資僅1,080億元，海外投資增額是大陸的近11倍，顯示台商大舉從大陸抽腿，「錢」進海外市場。

金管會昨公布2024年全年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。以家數、投資金額、獲利動能、及大陸資金回台這四大數字來看，顯示台商正「去中化」。若拉長近十年來看，從2018年美中貿易戰後，台商赴大陸投資額逐年遞減，海外投資額逐年遞增，呈現此消彼漲態勢。

近十年上市櫃海外投資新增金額
近十年上市櫃海外投資新增金額

一家銀行主管說，今年首季美國總統川普祭出對等關稅，更與大陸相互叫囂，目前觀察企業採取至少四種作法，一、增加美國當地庫存，趁90天喘息期拚命拉貨。二、暫停進口到美國，先觀望。三、轉往低關稅國，如印度被課關稅較低，未來可能從低關稅國進口到美國；四、拉高消費者端的售價，如一些電子科技產品已傳出漲價風。

該主管說，不論「川」劇如何變臉，中長期來看，企業不得不評估赴美投資或設廠，預料2025年上市櫃公司投資海外會續寫新高。

證期局主秘尚光琪也說，從2018年美中貿易戰後，上市櫃公司赴大陸投資金額明顯縮減，顯示上市櫃公司已放緩對大陸的投資腳步，降低對大陸依賴，透過全球布局方式，分散對大陸投資風險。從幾個面向來看：

一、家數。據統計，2024年赴大陸投資的上市櫃公司家數僅增加2家到1,211家，同期赴海外投資者則大增26家到1,328家，海外投資增加的家數是赴大陸的13倍。

二、新增投資額。據統計，2024年上市櫃公司新增投資大陸1,080億元，同期新增海外投資額1兆1,766億元，海外投資增額是大陸的近11倍，顯示台商正降低對大陸投資依賴，轉進海外市場。

2024年底上市櫃海外投資餘額是9兆7,959億元，較2023年增加1兆1,766億元，年增額是史上新高。

尚光琪說，海外投資額大增，是因企業併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資所致，又以半導體業累計投資金額較大。

三、獲利成長動能。2024年上市櫃公司在大陸投資收益4901億元，同期來自海外的投資收益1兆236億元，海外投資收益是大陸的2.1倍，顯示台商投資大陸雖有賺錢但已不如海外。

四、大陸資金回台。2024年上市櫃公司在大陸投資收益匯回台達1864億元是史上新高，顯示企業將大陸市場賺的錢，積極匯回台。累積匯回占比達36%新高。

主管 台商 美國

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