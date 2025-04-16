康和證券（6016）前鄭姓董事長三兄弟涉以員工、親友名義領取不實顧問費，時間長達20年，掏空逾1億元。台北地檢署昨（15）日指揮調查局台北市調處搜索鄭及康和證券、康和期貨等16處所，依證券交易法特別背信罪等罪嫌約談鄭等13人到案，被告昨晚陸續移送檢方複訊。對此，康和證券表示，目前不影響公司財務、業務運作。

康和證券成立約35年，近年來主打數位科技及個人化服務，今年3月拿下第21屆「國家品牌玉山獎」傑出企業類全國首獎，是此獎項15年來首家獲獎的非金控券商。不料，康和證券遭檢調搜索，前董座三兄弟等人20年來領取不實顧問費逾1億元，涉特別背信罪等罪嫌。

康和證券在遭檢調搜索時，內部員工並不清楚原因，員工也多所揣測；康和證券指出，現有顧問都是合法、合規聘任，目前經常開會對公司營運提出建言，雖遭搜索，但不影響公司運作。

北檢指出，鄭姓被告等13人違反證券交易法「特別背信」、洗錢防制法一般洗錢罪，搜索鄭等11人住居所，及及康和證券、康和期貨等二家公司，共16處。