家樂福換卡潮啟動 玉山3月新發卡數27.5萬張大爆發
玉山銀行公布信用卡3月簽帳金額約455億元，較去年同期成長9%，年度簽帳金額1,365億元，年成長4.8%，創下3月單月及年度累積新高，主要簽帳來源為國外消費與電商網購通路。此外，新發卡數爆出27.5萬張大量，較前月暴增近五倍，主要動能來自玉山Unicard，其中家樂福聯名卡已於3月下旬啟動換發Unicard作業，推升發卡量成長。
玉山指出，信用卡業務持續穩定增長，流通卡數773萬張，較上月增加23.5萬張，有效卡數為497萬張，較去年同期成長3.4%，本月新發卡數為27.5萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等。其中玉山Unicard今年仍維持百大特店最高享5%回饋，且至9月30日前，新戶於指定五大通路消費(LINE Pay、Uber Eats、家樂福、韓國、全盈支付)最高加碼2.5%，最高可享7.5%玉山 e point回饋，玉山Unicard百大特店涵蓋卡友生活所需消費場景，滿足吃喝玩樂各種需求，打造最適化的個人信用卡。
玉山信用卡3月的單月簽帳金額約455億元，較去年同期成長9%，年度簽帳金額為1,365億元，較去年同期成長4.8%，創下3月單月及年度累積新高，主要簽帳來源為國外消費與電商網購通路。國外消費仍以日本與韓國為主，維持雙位數成長，電商則因女神節檔期，帶動消費金額增加。另於3月25日至4月30日推出持玉山信用卡繳牌照稅之優惠，刷玉山信用卡繳牌照稅稅款累積滿7,000元(含)以上，登錄享0.2%玉山 e point回饋或三期零利率優惠，若搭配全支付或悠遊付最高享3%全點或2%悠遊付回饋金。
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