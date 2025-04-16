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大摩：央行最快9月降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

川普的對等關稅大幅提高全球經濟不確定性，投資人加碼押注台灣央行降息前景，促使台灣短端利率交換（IRS）急速下挫，與3個月金融業拆款定盤利率（Taibor）之間的折價幅度創歷來最大，摩根士丹利（大摩）預估，台灣央行將自12月起連續降息，也有可能提前到9月降息。

彭博資訊的數據顯示，截至15日上午，台幣1年期IRS跌至1.52%，比台幣3個月Taibor利率低了近16個基點，為彭博2014年有紀錄以來的最大幅度折價；2年期IRS也急跌至1.42%，創去年2月以來最低。

野村利率策略師表示，根據當前IRS水準顯示，交易員預期，央行可能在接下來的兩次利率決策中，分別降息半碼（12.5個基點），或降息半碼且調降存款準備率。

法國巴黎銀行大中華區利率與匯率策略主管王菊表示，基於川普的關稅政策反覆不定，短端利率應會維持在目前水準一段時間，等待美國總經和聯準會（Fed）貨幣政策傳遞出更清晰的訊號後，再反映市場對台灣央行降息展望的評估。

大摩預期，台灣央行將從第4季開始連五季降息，重貼現率由目前的2%降至1.375%，若Fed提早在6月降息，台灣央行也可能提前在9月啟動降息。

大摩指出，美國對等關稅導致的全球經濟放緩與風險，將嚴重打壓台灣經濟，因此大幅下修台灣今、明兩年的經濟成長預測，今年經濟成長預估遭大砍1.2個百分點到2.2%，明年經濟成長預測也由2.5%下修至2%。

大摩 央行 降息

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