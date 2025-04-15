誰最會賺？航運業海外投資收益暴增近5倍 飆贏半導體

據金管會統計，2024年上市櫃公司投資海外市場，投資收益1兆236億元，年增52%寫史上第三高，若以上市公司來看，投資海外最賺的是航運業、半導體業、電子零組件。

據金管會統計，2024年航運業全年投資收益2,664億元居上市公司最賺行業，年大增2,210億元或4.9倍，反映航運業受市場運價上升，需求增加所致。

第二賺的行業是半導體業，去年賺了1,469億元，年增522億元或55%，第三賺的是電子零組件，去年賺了1,835億元，年增289億元或19%。上櫃公司投資海外最賺的是電子零組件、電子通路及其他產業，也有雙位數成長動能。

證期局主秘尚光琪說，2024年上市公司海外投資利益是9,815億元，年增56.7%，上櫃公司利益421億元、年減8.7%，合計利益1兆236億元，上市公司投資收益增加是因運業、半導體業及電子零組件業受市場運價上升，且終端需求增加等因素所致。

上櫃公司投資收益年衰退，前三大衰退最多者是半導體業、光電業和電腦及週邊設備業，其中半導體業僅賺64億元，年減40億元或38%最慘。