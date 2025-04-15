快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣匯率終止連七升！由升翻貶、守住32.5字頭 原因是「它」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

不樂見新台幣匯率在亞洲貨幣裡「獨強」，中央銀行15日收盤前進場調節，令匯市豬羊變色、由升翻貶作收。匯銀主管透露，台股今天大漲逾340點，熱錢持續湧入，激勵新台幣盤中升破32.5元、最高衝至32.42元；午後進口商進場買匯、央行收盤前進場調節，新台幣匯率翻貶0.8分，以32.518元報收，匯市交投熱絡，總成交量擴大至22.38億美元。

央行統計顯示，新台幣匯率自4月2日起一路升值，至14日為止，累計連七升，升值金額高達6.86角，匯價也從33.196元，迅速回升至32.51元。不過，隨著美元今日跌深反彈，新台幣匯率連續升勢也暫畫休止符。

央行統計顯示，美元指數今日維持平盤，主要亞洲貨幣多數回落，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.54%，日圓、人民幣與星元匯率分別下挫0.15%、0.13%與0.12%，新台幣匯率小幅貶值0.02%，為「最抗跌」亞幣。

匯銀主管說，新台幣匯率近期強勢升值，美元弱勢為關鍵主因之一，今天國際美元落底反彈，新台幣匯率連續升勢也在央行出手下暫告落幕。

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率仍受外資動向、美元強弱與股市表現等變數牽動，估計短期內，將位於32.5~32.8元區間波動。

外資近日蜂擁匯入，但今天卻在台股賣超4.89億元，儘管如此，台股指數收盤仍大漲344點，收在19,857點；匯銀主管說，外資匯出入與股市買賣超有時會有時間差，例如先匯入、再買股，或先賣股、再匯出，才會導致外資在股匯操作不同步的狀況。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

半導體準備接招？法人：想收穫微笑曲線 站在場上才有球打

台股上漲344點 三大法人賣超48.25億元

台股收盤上漲344點 台積電收877元 各指數同步收紅

台股盤中漲逾300點 重返19800點之上

相關新聞

新台幣匯率終止連七升！由升翻貶、守住32.5字頭 原因是「它」

不樂見新台幣匯率在亞洲貨幣裡「獨強」，中央銀行15日收盤前進場調節，令匯市豬羊變色、由升翻貶作收。匯銀主管透露，台股今天...

113年哪些產業海外最賺？ 金管會公布最新名單

金管會公布最新的113年度各產業投資大陸損益的最新統計，結果顯示，上市公司裡投資損益成長前三大的產業依序為電子零組件、其...

金管會：企業大陸收益匯回金額及比率雙創新高

金管會今日公布113年上市櫃公司赴大陸及其他海外地區投資收益及匯回相關統計數據，結果顯示，其中在大陸方面，113年當期匯...

股匯不同調 新台幣終結連7升收32.516元

美國總統川普關稅政策反覆，資本市場變化加劇，台股今天大漲344.58點，新台幣早盤一路走升後，午後買盤進場加上央行出手調...

星展告離職理專 金管會說話了

星展銀行大動作告離職的前花旗理專，金管會副局長侯立洋今天在例行記者會上回覆，已向星展銀行了解，並且要求星展銀行交書面報告...

保險局修網路投保法規 家族團遊網路投保旅平險大鬆綁

金管會今日修正發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，其中，旅平險等周邊險種的二等親內，要保人與被保險人不同時的網路投保方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。