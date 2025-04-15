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113年哪些產業海外最賺？ 金管會公布最新名單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
113年哪些產業海外最賺？金管會公布最新名單。本報資料照片
113年哪些產業海外最賺？金管會公布最新名單。本報資料照片

金管會公布最新的113年度各產業投資大陸損益的最新統計，結果顯示，上市公司裡投資損益成長前三大的產業依序為電子零組件、其他電子業，及半導體業，其中，其他電子業的投資獲利最高，電子零組件及半導體業分居第二、第三。

至於投資收益減少最多的三大產業，則分別為電腦及周邊設備業、玻璃陶瓷業、塑膠工業，後二者還分別虧損18億及91億。

大陸地區的其他海外地區投資收益，上市公司則以航運業、半導體業、電子零組件業為獲利成長前三大，尤以「航海王」航運業獲利2664億元最高、半導體業、電子零組件業分別獲利1469億元、1835億元，航運業獲利成長2210億元遙遙領先其他業別。

獲利減少前三大上市公司產業，則分別為電器電纜、玻璃陶瓷業、鋼鐵工業，且電器電纜、玻璃陶瓷業分別在113年虧損18億元、21億元，分別較112年衰退74億元、25億元，鋼鐵工業獲利29億元，較112年衰退18億元。

半導體 電子零組件

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