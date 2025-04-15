IBM諮詢助力台北富邦銀行 推一站式金融服務平台Fubon+

IBM商業價值研究院在今年2月發表的「全球金融服務行業展望」，生成式AI科技在金融服務業的應用層面將持續擴大；六成的受訪銀行業CEO認為，藉由自動化工具提升企業競爭力是必經之路；而是否積極運用 AI 科技、改造業務流程與創新業務模式，將是各銀行機構從同業中勝出的關鍵。

台灣IBM諮詢總經理林翰表示，「全球的銀行與金融服務機構正在加速投資企業轉型工程、科技應用和培育新一代金融科技人才等永續要務。善用生成式 AI 科技與現代化既有 IT 架構，以優化客戶體驗、提升營運效率及降低風險，是金融業實踐永續目標的綜合體現。」

2024年10月，台北富邦商業銀行推出全新金融服務平台Fubon+。這款應用程式秉持「簡單、直覺、懂我」的核心設計理念，整合多項金融與財務管理功能，讓銀行客戶享受智慧、便捷的服務體驗。台灣 IBM 諮詢金融事業部主管謝震宇從以下兩個面向，介紹 IBM 諮詢團隊在參與 Fubon+ 的使用者體驗設計與系統功能創新時，所展現完備的解決方案規劃能力與技術能力，帶給北富銀超越預期的體驗與價值。

在 Fubon+ 專案啟動之初，IBM 協助收集彙整來自企業內各部門的需求與意見，並針對專案核心目標收斂需求、簡化開發流程、提出可行的介面設計與建議業務流程，有助於各方取得共識，提升服務上架的時效性。當北富銀為保障既有銀行客戶權益，提出新舊 App 並行運作的需求時，IBM 團隊也迅速提供系統架構和階段性資料轉置計畫，讓銀行客戶在更換 App 時能保留原有設定，提升轉換流暢度，做到無縫銜接。

IBM 諮詢擁有創新的數據中台技術，可依據使用者的交易數據、資產狀況及頁面行為等資訊，通過模型運算生成個性化的情境標籤，使前端的系統介面能夠提供專屬且近即時的推薦內容。有了這項技術的加持，Fubon+ 再進一步整合北富銀對客群需求的深度洞察，讓金融服務更能精準理解用戶所需，成為民眾生活理財的好夥伴。

台北富邦銀行表示，推出 Fubon+ 不僅是北富銀數位轉型的重要里程碑，也展現 IBM 在金融服務領域的專業顧問能力，與豐富的行業知識與數位轉型經驗。IBM 將持續發展創新技術、優化服務平台，為企業客戶提供更契合業務需求的全方位支持。