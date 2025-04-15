金管會：企業大陸收益匯回金額及比率雙創新高

金管會今日公布113年上市櫃公司赴大陸及其他海外地區投資收益及匯回相關統計數據，結果顯示，其中在大陸方面，113年當期匯回的投資收益1864億元，創史上新高紀錄，而投資當期收益4901億元，則創史上次高紀錄，僅次於110年度的5523億元。

不過，在此同時，投資收益累計匯回金額占累計原始投資金額的比重36.59%，亦為史上最高，至於當期增加的原始投資金額1080億元，雖未到111年度的1744億元的108年度以來最高點，但比起112年只有324億元，則大增超過2倍以上。金管會說明，主要基於營運策略考量增加對子公司的持股、因應子公司業務拓展及受匯率變動影響致投資金額增加，上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

至於在大陸之外的其他海外地區，統計也顯示，113年度的原始投資金額則高達1兆1766億元，不但創下近年來的新高水準，而且比起112年的7686億元大增超過4千億元，增量亦為近十年來之冠。而就當期投資收益而言，113年的投資收益為1兆0236億元，比起112年6724億元大幅成長52%，為近十年來第三高，次於110及111年度的1兆2692億、1兆1317億元。

金管會觀察，自107年中美貿易戰後上市櫃公司赴大陸投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；金管會主秘尚光琪指出，不含大陸地區的海外投資增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資大陸對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，但上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對大陸依賴，透過全球布局方式以分散大陸地區投資風險，金管會將持續關注未來發展情形。

金管會統計，截至113年底止，上市公司686家，上櫃公司525家，合計1211家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1769家的68.46%，較112年底增加2家；上市公司累計投資金額2兆5881億元，上櫃公司2555億元，合計2兆8,436億元，較112年底增加1080億元。

對113年度的大陸投資損益，金管會說明，上市公司利益4630億元，上櫃公司利益271億元，合計利益4901億元，整體較112年度增加412億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加382億元及30億元，主要為電子零組件業、其他電子業及半導體業，受惠於終端需求增加，致獲利成長。

對於投資收益累計匯回金額，截至113年底止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為9494億元及912億元，合計1兆406億元，占累積原始投資金額2兆8,436億元36.59%。113年度投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

金管會對大陸之外的其他海外地區也統計，截至113年底止，上市公司748家，上櫃公司580家，合計1328家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數1769家的75.07%，較112年底增加26家。截至113年底止，上市公司累計投資9兆794億元，上櫃公司7165億元，合計9兆7959億元，較112年底增加1兆1766億元，對此金管會說明，主要為併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額，其中，上市櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。