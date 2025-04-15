富邦人壽發債190億元 發行條件曝光
富邦金（2881）15日代子公司富邦人壽公告，發行今年第1期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為190億元，依發行條件不同分為甲券及乙券，甲券發行金額為91.4億元、發行期間為10年，乙券發行金額為98.6億元、發行期間為15年，其中，甲券利率為3.7%，乙券利率為3.85%。
富邦人壽今年首度發債，主要目的為充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。
富邦人壽指出，本期公司債買回條件為乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
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