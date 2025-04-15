聽新聞
0:00 / 0:00
股匯不同調 新台幣終結連7升收32.516元
美國總統川普關稅政策反覆，資本市場變化加劇，台股今天大漲344.58點，新台幣早盤一路走升後，午後買盤進場加上央行出手調節，最後尾盤翻貶作收，新台幣兌美元今天收盤收32.516元，貶0.6分，終結連7升，台北及元太外匯市場總成交金額則放大到22.38億美元。
美股收高，台股趁勢反彈上漲344.58點，收在19857.67點；由於市場觀望台積電法人說明會及美國半導體相關關稅政策，成交值縮小至新台幣2959.36億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超48.25億元。
外匯交易員表示，外資匯入下，新台幣早盤一路走升，最高甚至升至32.42元，創下逾4個月新高，不過，隨著美元反彈，新台幣升幅收斂，加上午後進口商等買匯，央行順勢進場調節，最後尾盤因此由升轉貶作收。
新台幣兌美元今天開盤價為32.52元，最高32.42元、最低32.52元，最後收32.516元，貶0.6分。
外匯交易員指出，川普關稅措施不確定高，導致金融市場變化莫測，近期匯市常上演「你丟我撿」戲碼，導致成交量明顯放大，預期後續還是要看川普措施而定，新台幣短期可能呈現震盪整理。
根據中央銀行統計，美元指數持平，新台幣小貶0.02%，新加坡幣貶0.12%，人民幣挫0.13%，日圓下滑0.15%，越南盾貶0.27%，韓元重貶0.54%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言