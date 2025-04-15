股匯不同調 新台幣終結連7升收32.516元

美國總統川普關稅政策反覆，資本市場變化加劇，台股今天大漲344.58點，新台幣早盤一路走升後，午後買盤進場加上央行出手調節，最後尾盤翻貶作收，新台幣兌美元今天收盤收32.516元，貶0.6分，終結連7升，台北及元太外匯市場總成交金額則放大到22.38億美元。

美股收高，台股趁勢反彈上漲344.58點，收在19857.67點；由於市場觀望台積電法人說明會及美國半導體相關關稅政策，成交值縮小至新台幣2959.36億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超48.25億元。

外匯交易員表示，外資匯入下，新台幣早盤一路走升，最高甚至升至32.42元，創下逾4個月新高，不過，隨著美元反彈，新台幣升幅收斂，加上午後進口商等買匯，央行順勢進場調節，最後尾盤因此由升轉貶作收。

新台幣兌美元今天開盤價為32.52元，最高32.42元、最低32.52元，最後收32.516元，貶0.6分。

外匯交易員指出，川普關稅措施不確定高，導致金融市場變化莫測，近期匯市常上演「你丟我撿」戲碼，導致成交量明顯放大，預期後續還是要看川普措施而定，新台幣短期可能呈現震盪整理。

根據中央銀行統計，美元指數持平，新台幣小貶0.02%，新加坡幣貶0.12%，人民幣挫0.13%，日圓下滑0.15%，越南盾貶0.27%，韓元重貶0.54%。