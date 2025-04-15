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星展告離職理專 金管會說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展告離職理專，金管會表示已向星展銀行了解狀況 。本報資料照片
星展告離職理專，金管會表示已向星展銀行了解狀況 。本報資料照片

星展銀行大動作告離職的前花旗理專金管會副局長侯立洋今天在例行記者會上回覆，已向星展銀行了解，並且要求星展銀行交書面報告說明。侯立洋也指出，對於星展銀行告理專一事，金管會關注的為是否有客戶權益受損。

據了解，星展銀行對4位理專提告，但侯立洋則說，星展銀行告知金管會，目前對二名員工提告，提告原因除了營業秘密法之外，還有其他原因，但至於何種原因，則未再告知金管會，只表示已進入司法程序不便公開。

金管會對於星展事件聚焦在客戶權益的保障，不過目前這些來自前花旗的離職理專，受到星展銀行採取司法手段的人數正在不斷增加當中。據了解，近來再有8名離職理專接到存證信函、人心惶惶，卻救助無門，是否有勞動部等相關部會伸出援手，也引業界高度矚目。

星展銀行 理專 金管會

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