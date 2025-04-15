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星展告離職理專 金管會說話了
星展銀行大動作告離職的前花旗理專，金管會副局長侯立洋今天在例行記者會上回覆，已向星展銀行了解，並且要求星展銀行交書面報告說明。侯立洋也指出，對於星展銀行告理專一事，金管會關注的為是否有客戶權益受損。
據了解，星展銀行對4位理專提告，但侯立洋則說，星展銀行告知金管會，目前對二名員工提告，提告原因除了營業秘密法之外，還有其他原因，但至於何種原因，則未再告知金管會，只表示已進入司法程序不便公開。
金管會對於星展事件聚焦在客戶權益的保障，不過目前這些來自前花旗的離職理專，受到星展銀行採取司法手段的人數正在不斷增加當中。據了解，近來再有8名離職理專接到存證信函、人心惶惶，卻救助無門，是否有勞動部等相關部會伸出援手，也引業界高度矚目。
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