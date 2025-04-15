保險局修網路投保法規 家族團遊網路投保旅平險大鬆綁

金管會今日修正發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，其中，旅平險等周邊險種的二等親內，要保人與被保險人不同時的網路投保方式大開放為重其中重點，未來若父母帶未成年子女海外旅遊，投保方式更為便利，另一大開放重點則為定額健康險和重大疾病險開放網路投保。

保險局副局長陳清源說，此次開放重點，包括了父母為子女，或子女為父母投保旅平險。當要保人與被保險人不同時，對於旅平險，特別開放用要保人的生物辨識、Mobile ID、金融Fast-ID或數位憑證等驗證強度較高方式來取代自然人憑證的認證，完成投保及身分驗證，因為考量到網路投保旅平險賣最多，且國人出國都會用到，保險局副局長陳清源指出，因此回應外界需求，滿7歲、未滿18歲，考慮這些未成年人沒有手機有線上傳送文件及證件的困難，都可將其簽完名的文件，和身份證件上傳網站完成投保，至於18歲以上已有手機的被保險人，仍須用自己的手機上傳。

但陳清源也表示，僅開放二等親之內或有扶養義務及生活關係者，不會開放到兄弟姐妹，只會開放父母或子女。至於開放險種，旅行不便及旅行綜合保險、還有旅平險附加實支實付醫療險都可開放，既有保戶可以1500萬以內投保，新保戶則可以1200萬來網路投保，而附加實支實付則以不超過保額10%的範圍內承保，但旅行急難救助則不在開放之列。

過去保險業網路銷售重大疾病保險管道，以透過基富通等目前主管機關指定平台銷售為限，陳清源指出，為提升民眾投保重大疾病健康保險與定額型健康保險便利性，因此放寬。

陳清源也說，目前可網路投保，只有定期壽險，壽險還包括了年金險包括傳統及利變、投資型年金等年金險，及小額終老、微型保險都可以，現在則開放重大疾病險和定額型健康險，包括癌症險也在定額險範圍之內。

他指出，主要回應外界需求而開放，在開放之後的投保限額；此外，定額險的上限首次註冊不能超過150萬，既有保戶不能超過250萬。此外，重大疾病險單一被保險人投保金額不能超過100萬，網路投保亦如此。