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信用卡刷卡點數或票券 將可開放抵繳保費

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日正式開放，未來信用卡刷卡點數或票券 將可開放抵繳保費 。本報資料照片
金管會今日正式開放，未來信用卡刷卡點數或票券 將可開放抵繳保費 。本報資料照片

未來信用卡點數和票券，可以用於抵繳產險保費了。金管會今日修正發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，其中國泰產險先前向金管會申請試辦讓小樹點的點數、payeasy的票券來抵保費，金管會正式公布法規，試辦之後可順利接軌。

國泰產險先前試辦保戶可用小樹點的點數、payeasy的票券來抵保費，不限旅平險，而若保戶有這些點數又投保國泰產險，則保費可從點數或票券來折扣，保險局副局長陳清源也指出，現在該合作已試辦落地了，法規上也配合調適，正式將開放未來保費可用會員點數，例如信用卡刷卡的點數來繳，但陳清源也強調，不能100%用點數或票券來折抵，仍有部分要有信用卡來繳費來確認投保人身份的機制，向聯徵中心來確認持卡人和投保人是否同一人，陳清源也認為，未來保險公司會再研議可折抵保費的比率。

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