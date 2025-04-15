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三大原因 央行宣布兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算銀行
中央銀行規劃建置之外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣之結算服務，其中美元結算於2013年上線，並由兆豐銀行擔任清算銀行。
央行指出，兆豐銀行擔任美元清算銀行的五年專營期將於2025年12月5日屆滿，為利外幣結算平台美元清算業務之持續運作，央行於日前重新辦理美元清算銀行遴選作業。
經綜合考量下列因素後，評定由兆豐銀行續任外幣結算平台之美元清算銀行：
一、該行為現任美元、歐元及澳幣之清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任美元清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有續任該項業務之能力。
二、免除參加單位重新開戶之作業成本。
三、降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。
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