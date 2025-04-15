凱基人壽e同守護北漂小資族 打拚兼顧幸福保障

為了事業或圓夢，北漂族離開家鄉工作在職場上相當常見，尤其是北漂的小資族，大多是為了追求更好的薪水離鄉在外打拚，但也因為擁有資源不多，普遍面臨高租金和生存的壓力。北漂族生活不易，凱基人壽認為，年輕時更要照顧好自己，才能勇敢追夢，做好準備才能更從容面對未知的風險和挑戰。

凱基人壽建議無論是將來打算落地生根或衣錦還鄉的北漂小資族，在努力打拚的同時，可透過隨時可保、自主性高以及繳費方式靈活的「凱基人壽好好退休網路投保平台」（詳情請參https://kgil.tw/78c8vk，並請點選「商品詳細說明」），趁早規劃定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險等保障型保險商品，安心打造精彩的北漂人生。

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若再額外投保「凱基人壽 e 國民小額終身壽險」，主約投保金額20萬元，並附加投保「凱基人壽 e 國民小額傷害保險附約」2萬元、繳費年期20年期、繳費期別選擇年繳，若符合保險費折減條件，年繳保費為3,439元，即可進一步強化自身壽險保障。

另外，安安因為獨自一人在台北工作，深怕自己因為壓力大或作息不正常導致健康亮紅燈，因此也同時選擇投保「凱基人壽 e 同幸福一年期重大疾病健康保險（甲型）」，主約投保金額50萬元、繳費期別選擇年繳，年繳保費為215元，為未來醫療需求預先準備充足的保障。

保單保障內容涵蓋七項重大疾病，若安安將來不幸罹患符合條款內的重大疾病，並取得相關證明文件，於申請後經理賠審核通過，即可領得50萬元的一次性給付「初次罹患重大疾病保險金」，可支援龐大的醫療費用，減輕自己和家人的經濟負擔，提供實質的經濟援助，享有更好醫療服務的機會。

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