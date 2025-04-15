限量開賣！臺銀推出「海綿寶寶與好友們1英兩彩色精鑄銀幣」

臺灣銀行自15日起，於臺銀網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「海綿寶寶與好友們1英兩彩色精鑄銀幣」，每枚售價3,780元。本品項銀行不買回。

為慶祝深受全球喜愛的動畫影集《海綿寶寶》25周年，澳洲柏斯鑄幣局推出可愛又出色的「海綿寶寶與好友們1英兩彩色精鑄銀幣」，致敬奇幻海底世界-比奇堡同伴們的美好回憶。住在深海鳳梨裡的海綿寶寶不工作時，喜歡和愛喵喵叫的寵物小蝸待在鳳梨屋裡。樂天派的他無論是與貪圖錢財的蟹老闆在一起，或者和脾氣暴躁的鄰居章魚哥一起工作，亦或是和松鼠朋友珊迪一起練習空手道時，都能樂觀開朗相處和諧。

本枚銀幣主題面以色彩繽紛的彩繪工藝呈現海綿寶寶與他的超人氣好友們，包括蟹老闆、派大星、章魚哥、珊迪、小蝸與皮老闆，背景則飾以充滿比奇堡風格的花形雲朵，以及海綿寶寶25周年官方標誌「SPONGEBOB 25」。銀幣正面鐫刻英國國王查爾斯三世側面肖像、外圈標示國王名號（KING CHARLES III）、國名（TUVALU）、面額（1 DOLLAR）、重量及含銀成色（1oz 9999Ag）等字樣，全球限量發行5,000枚。

臺灣銀行指出，銀幣直徑40.9公釐、厚度3.5公釐，採用精鑄等級工法，閃耀光澤的鏡面效果烘托出細緻主題圖案，讓角色更顯栩栩如生，彷彿海綿寶寶和朋友們正與你一起歡樂冒險。本枚銀幣特別收納於泡泡水藍色內盒中，宛如暢玩於比奇堡的奇幻海洋世界。