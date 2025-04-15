Gogolook示警：Watchmen 10天攔截臉書7,000則詐騙廣告

全球關稅議題帶動金融市場劇烈震盪，民眾避險與資金周轉需求明顯升高，但詐騙集團也趁勢出擊。信任科技服務商Gogolook（6902）15日透過旗下數位防詐App「Whoscall」關鍵字偵測與用戶回報，發現大量假冒投資平台與借貸服務的詐騙行為激增，同步透過Watchmen商譽保護服務在Facebook偵測到多起以投資市場動盪為誘因的詐騙廣告，提醒民眾高度警覺，避免在金融不穩情勢下誤入詐騙陷阱。

隨著股市動盪，帶動投資者對資金週轉與投資資訊的需求攀升。Whoscall近期觀察發現，詐騙集團趁勢而起，透過「高獲利投資」、「低門檻借貸」等話術營造假象，誘導民眾點擊不明連結或加入LINE投資群組。不法份子經常假冒知名財經達人或券商名義，營造專業可信形象，進一步誘導受害者轉帳或提供個資，藉此詐財。同時，資金調度需求急升也讓不少民眾成為詐騙目標。詐騙手法多以「快速核貸」、「證件抵押」為名，號稱可立即取得資金，實則要求受害者先行匯款，最終不僅貸款落空，反而損失慘重。

Gogolook商譽保護服務Watchmen團隊進一步分析社群詐騙數據，發現Facebook上持續大量出現假冒券商與財經社團的詐騙廣告，僅10天內即攔截近7,000則，顯示詐騙訊息已呈高度密集、系統化投放趨勢。假廣告內容更緊貼市場氛圍與社會情緒，例如以「股市暴跌反彈契機」、「名人內線推薦」、「短期翻倍獲利」等口號吸引目光，實際上則導流至詐騙LINE群組，進行後續誘導詐財。Gogolook呼籲民眾務必提高警覺，不點擊不明連結、不加入陌生投資群組，投資前查明平台是否經主管機關核可，借貸亦應選擇合法金融機構，避免落入「先匯款再放款」的詐騙陷阱。

面對當前大量資金需求與市場波動，Gogolook旗下金融與消費資訊平台袋鼠金融也同步觀察到趨勢變化。平台數據指出，自美國總統川普宣布對多國加徵關稅後，儘管股市受創，袋鼠金融的投資討論頁面自4/7起整體流量翻倍成長。其中，信貸申辦點擊量增加約1.3倍，證券開戶點擊量更翻倍成長，顯示市場對資金貸款調度與逢低入市需求激升。

為協助用戶在金融動盪中安全獲得資金來源，袋鼠金融整合多家合法金融機構的金融商品方案供消費者查詢，提供年利率、總費用與審核條件的透明比較服務。其中，針對臨時周轉需求，袋鼠金融亦攜手JUJI招財麻吉推出小額貸款服務，度過周轉難關，特色為不限職業、申請門檻低、最快當日撥款，協助用戶迅速解決短期資金缺口，有效降低轉向非法或高風險管道的可能。