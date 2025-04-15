友邦人壽推出68088防詐短碼簡訊 保障民眾通訊安全

為了應對日益猖獗的電話及簡訊詐騙問題，AIA友邦人壽正式推出全新防詐短碼簡訊「68088」，以其唯一性及不可竄改等特性，協助民眾識別安全通訊，並避免被詐騙集團冒用。民眾與保戶只要收到AIA友邦人壽專屬「68088」號碼開頭的簡訊通知，即可放心點擊查看簡訊內容。透過使用短碼簡訊系統，AIA友邦人壽期能有效地降低民眾被詐騙的風險，保護民眾的個人財產與隱私安全。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示：「詐騙行為屢見不鮮，令許多民眾面臨財務與心理上的損失。我們致力於為每一位民眾與保戶提供透明、可靠、具保障的服務，並以實際行動積極推動防詐教育與安全資訊普及。『68088』防詐簡訊短碼是作為保障民眾的重要一步，期望在通訊安全方面樹立新的標準。」

「68088」簡訊短碼是AIA友邦人壽專屬的防詐防護措施，旨在確保所有來自本公司的重要訊息都是通過此安全短碼傳送，杜絕不法分子的假冒行為。民眾在收到來自「68088」的簡訊時，可以放心確保內容真實可靠。

此外，AIA友邦人壽也提醒民眾當遇到可疑訊息時，可隨時向165反詐騙專線或本公司客服中心查詢，勿點選來路不明的簡訊連結、網址及應用程式；也呼籲勿將重要的帳號、密碼等個人資訊告知他人，以免落入詐騙陷阱。