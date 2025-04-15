2024年哪家董事最賺？中信金大幅超越台積電、國巨

臺灣證券交易所15日公布2024年上市公司董事酬金，個別公司董事平均酬金前十高公司大多為前一年老面孔，但今年榜首由中信金（2891）以9,573.15萬元居冠，國巨（2327）7,431.8萬元居次；但若是看合併報表，則中信金是唯一超過億元的公司，平均董事酬金達1.027億元，國巨、富邦金（2881）7,824.55萬元、7,193.69萬元分居第二、第三名。

2024年上市公司董事平均酬金前十名出現洗牌，依序為中信金、國巨、台積電（2330）、凱基金（2883）、元大金（2885）、大立光（3008）、富邦金、和泰車（2207）、台新金（2887）、台中銀（2812），與2023年相較，最大差異是富邦金擠進第七名，而2023年第八名的光寶科（2301）跌出前十名之列。第11至第20名，依序為統一（1216）、光寶科、統一超（2912）、緯創（3231）、國產（2504）、大同（2371）、萬海航運（2615）、寶成（9904）、第一金（2892）、台達電（2308）。

若是比較合併報表，則前五名依序為中信金1億270.11萬元，國巨7,824.55萬元，富邦金7,193.69萬元，凱基金5,828.6萬元，台積電5,071.09萬元。

一般說來，上市公司合併報表後，通常董事酬金增加者居多，但護國神山台積電因平均董事酬金5,071萬元，較前年6,354萬元減少二成，且個別公司報表與合併報酬金額皆同，因此，在個別公司排名中，排名第三，在合併報表降至第五名。

臺灣證券交易所表示，因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將在2026年1月底公布。