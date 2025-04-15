加入租稅優惠誘因 為「安養信託」踩油門

現代人越來越長壽，且高齡者詐騙事件層出不窮，運用安養信託規劃可以有效守護高齡者的財產安全。而針對「員工持股信託」轉接「安養信託」，中信銀建議， 政府可研議全面開放員工持股信託增加的薪資費用及支付安養信託設定費之補助可享租稅優惠。

中信銀表示，目前政府同意中小企業辦理之員工福利信託增加之薪資費用，適用為本國籍基層員工加薪，可享租稅優惠，薪資費用可申報加成減除75％。建議政府可進一步研議相關配套，若上市櫃公司辦理員工持股信託，員工退休時將員工持股信託股票轉入安養信託，則該員工在職期間歷年所增加之薪資費用及安養信託設定費之補助金額，於員工退休當年度享有費用加成之租稅優惠，相信將可強力增加上市櫃公司規劃員工持股信託轉接安養信託之福利機制。

此外，中信銀也建議，企業可將補助「安養信託」的設定費用機制列入員工福利的一環，展現企業善盡ESG社會責任的努力。企業於員工在職期間，提供獎勵金鼓勵員工參加「員工持股信託」定期存股。員工於退休領回員工持股信託專戶的股票時，若願意將信託財產轉入「安養信託」，企業將提供補助「安養信託」設定費用。企業透過實質的安養信託設定費用的補助，將員工退休福利的涵蓋範圍從在職延伸至退休後，讓員工安心就業至退休，確實達到企業照顧員工及強化留才效果，對企業的社會責任形象及員工退休保障可謂雙贏。

最後，中信銀表示，目前國內「安養信託」的滲透率不高，可透過持續的教育宣導，讓員工了解「安養信託」可以幫助員工安心養老、保障退休財產安全，避免詐騙損失的風險，更兼具資產傳承的好處，以提升員工對「安養信託」的接受度。退休員工就「員工持股信託」的資產，以股票而非以現金形式轉入「安養信託」，每年的配股配息可以讓安養信託資產持續長大，員工無須於退休期間費心投資議題。