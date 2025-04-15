台幣連7升 匯銀：32字頭新常態

美元指數跌破一百大關，美元轉空訊號浮現，台幣匯價昨天早盤一度強勁升值逾兩角，最高觸及卅二點四四八元，改寫逾四個月盤中新高，隨後在中央銀行阻升下漲幅收斂，收在卅二點五一元，強升一點九五角，且台北及元太兩大外匯市場成交量卅六億美元，創史上第六大成交量。匯銀人士說，卅二字頭將成為新常態。

台北股市昨受到美國關稅政策不明衝擊，盤中波動劇烈，盤中一度衝上二萬○二三點，大漲近五百點，不過接近中午指數回檔修正，台積電、日月光投控等電子權值股翻黑下挫，兩萬點得而復失，終場收一萬九五一三點，小跌十五點。

外資昨天在台股賣超一八六億元，四月以來已賣超約五二二億元，今年以來更是大賣台股七三四四億元，但台幣匯率今年以來卻反向升值二點七一角。

台幣匯率連七個交易日升值，四月以來已狂升近七角，匯銀人士說，台幣升值的原因並非熱錢流向台股，反而是以停損居多，因投資人停損美元資產部位，投信海外投資款贖回，帶動大量資金回流。台幣在三月卅一日收盤價為卅三點一八二元，四月十日匯價升破卅三元。匯銀認為，「卅二」字頭的台幣匯價將成為常態。

匯銀指出，美國財政部即將公布最新一期匯率報告，市場關注台灣是否會被點名為匯率操縱國。匯銀主管指出，近期台幣匯率強勢升值，展現我國央行並未刻意壓低匯率，釋出正面訊號。此舉被視為配合國際透明原則，也有助於降低外部壓力。