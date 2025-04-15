央行管制持續奏效 房市三稅統統負成長

央行房市管制持續奏效，財政部昨（14）日統計，今年3月土增稅、契稅分別年減11.1%、8.8%，僅個人房地合一稅微增2.7%，但房市三稅第1季累計稅收皆呈負成長，土增稅年減8.8%，契稅與房地合一稅分別年減12.9%、10.5%，都來到雙位數減幅。

財政部統計處副處長劉訓蓉解釋，整體觀察發現，仍是受到央行的信用管制政策影響，銀行房貸趨於緊縮，因此民眾購屋心態也趨於冷靜，再加上近期全球經濟局勢不明，台股劇烈震盪，也可能間接影響國內房市。

土增稅3月實徵69億元，年減11.1%。從縣市別觀察，以新北市、台北市及高雄市減少較多，主要是100萬元以上大額案件減少較多；增加較多縣市為台中市，除了因為100萬元的大額案件較去年同期增加，也受到新案交屋潮較去年增加影響；累計第1季實徵淨額197億元、年減8.8%，同樣以新北市、台北市及高雄市較多，六都中逆勢成長的為台中市。

契稅3月實徵淨額15億元，年減8.8%。減少較多的是新北市、台南市，主要是基期較高，增加較多縣市，則是台中市、桃園市，則是大額案件較去年增加；累計第1季實徵淨額38億元，年減12.9%。又以新北市、台南市及高雄市減少較多，增加較多的為桃園市及台中市。

個人房地合一稅3月實徵44億元，微增2.7%。增加較多的縣市為新北市及台南市，減少比較多的是高雄市及台中市；累計第1季實徵淨額為101億元，年減10.5%。