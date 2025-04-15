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銀行局力挺企業 中小企放款目標拉高到4,600億

經濟日報／ 記者宋健生廖珮君／台中、台北報導
面對美國關稅衝擊，企業資金活水來了。聯合報系資料照
面對美國關稅衝擊，企業資金活水來了。聯合報系資料照

面對美國關稅衝擊，企業資金活水來了，金管會銀行局長童政彰昨（14）日表示，中小企業放款目標將由去年的4,200億元，提高到4,600億元新高；並可「舊貸展延」六個月，只要繳息、還款營運正常企業都可提出申請。

立法院經濟委員會昨赴台中考察經濟建設並與企業座談。童政彰表示，回應企業界希望銀行不要雨天收傘心聲，銀行局今將邀集銀行公會等代表座談，全力挺企業。同時要求各家銀行總行設立統一聯絡窗口，方便企業諮詢與提供必要協助。

童政彰日前到立院財委會報告美國關稅衝擊與因應措施時指出，將透過舊有貸款展延、強化中小企業信用保證基金承保量能、調降銀行備抵呆帳提列比率、提高中小企業放款目標「四管齊下」，協助企業度過難關。

昨日座談中，不少廠商都反映，美國宣布對等關稅暫緩實施90天，客戶從原本觀望、暫停出貨心態，紛轉為要求在緩衝期趕工出貨，廠商面對這波急單，須緊急備料及加班趕工生產出貨。

值得注意是，為搶救關稅受創戶，除童政彰最新宣布的相關措施，金管會對關稅受災企業戶，包括舊貸展延部分，也另外再提三大措施，包括強化中小企業信保量能、降低銀行貸款成本，及鼓勵銀行多做企業放款。

首先，鼓勵銀行提高捐助信保基金量能。目前各銀行與政府一年各捐25億元給信保基金，若政府編預算提高捐助，也盼銀行跟進。提高信保量能挺中小企業。

其次，移送信保保證的放款案，是視為正常放款，各銀行提列1%備抵呆帳比率，金管會也研擬調降，降低銀行貸款成本，讓銀行有更大動力支持中小企業。

最後是鼓勵銀行多做企業貸款。銀行局拉高2025年國銀對中小企業放款目標到4,600億元，對六大核心產業放款目標3,800億元，兩大放款目標值都是新高。

2024年國銀對中小企業、六大核心放款目標值各是4,200億元和3,500億元，等於今年要增9.5%及8.6%，銀行認為，關稅戰恐讓全球經濟下滑，貿易量萎縮，銀行要達此放款目標「要很拚」。


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