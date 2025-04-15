台幣32字頭將成新常態…匯銀解讀：央行釋最大誠意 未干預匯價

受到美元指數跌破100大關，美元轉空訊號浮現、新台幣匯價昨（14）日早盤一度強勁升值逾2角，最高觸及32.448元，改寫逾四個月盤中新高紀錄，收盤雖守住32.5元，但仍強升1.95角，以32.51元作收，成交量爆出36.215億美元，史上第六大。

匯銀人士認為，在央行釋出最大誠意，32字頭將成為新常態。

外資昨天在台股賣超186億元，4月以來截至昨日，外資已賣超約522億元，今年以來更是大賣台股7,344億元。但新台幣匯率的表現上，今年以來，新台幣卻是反向升值2.71角。

匯銀人士分析，美國總統川普於4月9日宣布，暫緩對50多個國家實施對等關稅90天，在接下來的90天內，白宮可能會宣布與印度、澳洲、阿根廷、英國和日本等國達成多項協議。儘管美國可能會仍然實施更高的附加關稅，但任何新增都會比上周宣布的顯著減少，唯投資人仍不能低估川普對關稅的堅持，因此貿易政策的不確定性在未來仍應予以考慮。

近期新台幣升值幅度和速度也令市場嘖嘖稱奇，連七個交易日升值，4月以來已狂升6.72角，逼近7角，3月31日台北外匯經紀公司新台幣收盤匯價為33.182元，而4月10日起，新台幣收盤匯價就升破33元。匯銀認為，「32」字頭的新台幣匯價將成為常態。

匯銀人士認為，昨天新台幣匯價收盤雖未升破32.5元，但升幅比市場預期更大，某個程度可以解讀為央行未干預匯價誠意。美國財政部即將公布最新一期匯率報告，市場關注台灣是否會被點名為匯率操縱國。匯銀主管指出，近期新台幣強勢升值，展現我國央行並未刻意壓低匯率，釋出正面訊號。此舉被視為配合國際透明原則，有助降低外部壓力。

昨日美元指數下跌0.15%，主要亞幣除日圓貶值0.17%以外，皆呈現升值，其中韓元升值1.17%成為最強亞幣，星元升0.63%居次，台幣則上漲0.6％，人民幣升值0.3%。