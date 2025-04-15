員工福利信託轉接安養信託

根據國家發展委員會的預估，今年台灣正式進入「超高齡社會」。老齡人口增加，也意味國人更長壽，伴隨著是失智風險提高，更容易成為詐騙集團的肥羊。有鑑於此，信託公會提解方，力促將員工福利信託（含員工持股信託及員工福儲信託）接轉到安養信託，防範長壽、失智、詐騙三大風險。

信託公會表示， 在全體信託業積極推動下，員工福利信託業務自2021年起連年成長，截至2024年底止，受託資產規模已突破2,364億元，三年成長幅度達34%。員工福利信託依據實施的公司類別和投資的標的分成「員工持股信託」及「員工福儲信託」。

「員工持股信託」限上市櫃公司實施，投資標的以自家上市櫃公司股票為限；「員工福儲信託」主要是非上市櫃企業、學校、職業公會等團體採取的做法，投資標的比較多元，包含上市櫃股票、國內外共同基金與存款。

「超高齡社會」的定義是「65歲以上人口占總人口比率20%」。信託公會表示，隨著國人高齡人口增加，且壽曝露在失智和被詐騙風險也升高，有必要推廣將員工福利信託轉接到安養信託，以保障財產的和安全。

至於在推動上，目前遇到的阻礙，最關鍵還是在民眾對於「安養信託」的接受度不高，沒有「安養信託」的概念。員工退休後帳上儲存的股票或現金資產，如果要交付「安養信託」，必須由個人支付管理費，國內公股行庫推出的安養信託管理費相當親民，「安養信託」一年的管理費僅受管資產的千分之2至千分之6。然而，儘管收費親民，但民眾的使用比重還是偏低。

為鼓勵民眾提早安排退休財務規劃，中國信託銀行於推出「預簽型安養信託」，只要信託受益人年滿55歲，便可預先辦理。