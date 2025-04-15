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富邦金資安聯防 拿下雙特優

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦人壽、證券積極貢獻網路攻擊情報，獲F-ISAC「雙特優」肯定，由金管會資訊服務處處長林裕泰（中）頒發獎座。 富邦金控／提供
富邦人壽、證券積極貢獻網路攻擊情報，獲F-ISAC「雙特優」肯定，由金管會資訊服務處處長林裕泰（中）頒發獎座。 富邦金控／提供

為保護客戶資產與個人資料安全，富邦金控（2881）與旗下子公司組成聯防團隊，確保能即時應對網路威脅，並積極響應金管會「資安行動方案2.0」政策。富邦金控持續與金融資安資訊分享與分析中心 （F-ISAC）共享網路攻擊情報，旗下富邦人壽與富邦證券分別獲頒F-ISAC 2024年「會員情資分享表現」保險組與證券組特優，成為唯一獲得「雙特優」的金控公司。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對日益嚴峻的資安挑戰，單一組織的力量有限，唯有透過跨機構的情報共享與即時應變，才能有效降低風險。富邦將持續落實資安行動方案2.0的各項政府政策，攜手政府與業界共築資安防線，確保企業營運並守護客戶資訊安全。

富邦金控每月與各子公司召開資安例會，進行情資分享與標竿學習，並鼓勵子公司積極參與公、私部門的資安協作，如F-ISAC與TWCERT，強化內外部金融資安聯防實力。此外，富邦金控積極培養內部資安文化，透過資安暨反詐電子報，定期向員工發布最新資安動態、詐騙手法解析及應對策略，確保每位員工都能成為企業資安防線的一環。

富邦人壽致力於強化資訊安全的風險管理，自2018年3月加入由金管會推動的F-ISAC會員以來，全方位提升資安情資分析與因應能力，並藉此促進金融業資安聯防運作效能。透過建立7x24資安監控機制，自動化找出具有資安風險的威脅資訊並回饋F-ISAC，使其分享給其他金融同業，充分發揮金融資安聯防功效，獲得金管會的肯定，榮獲2024年「F-ISAC會員情資分享表現特優機構（保險組）」。

富邦證券以「提早警覺偵測惡意行為」為核心策略，建立自動化監控系統，偵測惡意樣本、指標資訊、攻擊特徵等異常行為，透過情資分享，落實聯防機制，降低資料外洩或盜用風險，並精準攔截網路釣魚、帳戶盜用等金融詐騙行為。將持續與主管機關、金融同業共築更嚴密的資安防護網，為客戶打造安全的投資環境，守護客戶資產安全。

富邦金控 情資 資安

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