台股上周下殺時連股價向來穩定的金融股都罕見出現全面跌停，但統計上周14家金控股東人數大增近9萬人，凸顯散戶及存股族逆勢搶進撿便宜，其中以周間寫下最大跌幅的凱基金（2883）股東增逾萬人居冠，其次為台新金及玉山金。

雖然經歷上周震撼，但14金控股東人數全數大增，各金控整周成交量也較前一周暴增二至四倍不等。股東人數最多的凱基金單周增加1.01萬人，600張以下各級距全線增加，其中五張以下小股東增逾5,300人。凱基上周一度跌幅達22%，是所有金控跌得最深，但股民也進場承接，甚至400張以上大股東也增加。

台新金增加9,963人排第二，五張以下小股東增逾5,700人，台新今年將配發0.9元現金股利，隨上周股價下殺低點時現金殖利率一度飆升逾6%；以昨日收盤價計，殖利率仍達5.7%，亦為目前股息殖利率最高的金控。

股東人數第二多的玉山金，近年深獲存股族青睞，整周股東人數增加8,740人，五張以下股東大增逾6,600人，主要集中在30張以下增持。中信金增8,159人，主要集中在十張以下增持。