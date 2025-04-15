快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

金控股東大增9萬人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台股上周下殺時連股價向來穩定的金融股都罕見出現全面跌停，但統計上周14家金控股東人數大增近9萬人，凸顯散戶及存股族逆勢搶進撿便宜，其中以周間寫下最大跌幅的凱基金（2883）股東增逾萬人居冠，其次為台新金及玉山金。

雖然經歷上周震撼，但14金控股東人數全數大增，各金控整周成交量也較前一周暴增二至四倍不等。股東人數最多的凱基金單周增加1.01萬人，600張以下各級距全線增加，其中五張以下小股東增逾5,300人。凱基上周一度跌幅達22%，是所有金控跌得最深，但股民也進場承接，甚至400張以上大股東也增加。

台新金增加9,963人排第二，五張以下小股東增逾5,700人，台新今年將配發0.9元現金股利，隨上周股價下殺低點時現金殖利率一度飆升逾6%；以昨日收盤價計，殖利率仍達5.7%，亦為目前股息殖利率最高的金控。

股東人數第二多的玉山金，近年深獲存股族青睞，整周股東人數增加8,740人，五張以下股東大增逾6,600人，主要集中在30張以下增持。中信金增8,159人，主要集中在十張以下增持。

凱基金 台新金 股東

延伸閱讀

00878、00713逆風撐住陣腳！投資者日記狠批：殖利率低又跌深的月配息ETF沒救了

台新挺運動賽事 年輕人好感度提升

00878罕見18多元與00922的潛力！存股族新機會：累積張數更有感

玉山金Q1每股賺0.55元

相關新聞

國銀海外曝險…美國第一高 大陸從第二大退居老四

國銀海外金流大搬風。據金管會統計，2024年底國銀前五大海外曝險國大洗牌，美國穩坐首位，澳洲、日本首度擠入前三，大陸則從...

台幣32字頭將成新常態…匯銀解讀：央行釋最大誠意 未干預匯價

受到美元指數跌破100大關，美元轉空訊號浮現、新台幣匯價昨（14）日早盤一度強勁升值逾2角，最高觸及32.448元，改寫...

台幣連7升 匯銀：32字頭新常態

美元指數跌破一百大關，美元轉空訊號浮現，台幣匯價昨天早盤一度強勁升值逾兩角，最高觸及卅二點四四八元，改寫逾四個月盤中新高...

富邦金資安聯防 拿下雙特優

為保護客戶資產與個人資料安全，富邦金控與旗下子公司組成聯防團隊，確保能即時應對網路威脅，並積極響應金管會「資安行動方案2...

花旗蟬聯台灣最佳國際銀行

花旗（Citi）榮獲《財資》（The Asset）頒發2025年Triple A永續金融獎，連續第22年獲選為「台灣最佳...

金控股東大增9萬人

台股上周下殺時連股價向來穩定的金融股都罕見出現全面跌停，但統計上周14家金控股東人數大增近9萬人，凸顯散戶及存股族逆勢搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。