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國銀海外曝險…美國第一高 大陸從第二大退居老四

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年底國銀前五大海外曝險國大洗牌，美國穩坐首位，澳洲、日本首度擠入前三，大陸則從「萬年老二」跌到老四，顯示國銀已快速「去中化」。 路透
據金管會統計，2024年底國銀前五大海外曝險國大洗牌，美國穩坐首位，澳洲、日本首度擠入前三，大陸則從「萬年老二」跌到老四，顯示國銀已快速「去中化」。 路透

國銀海外金流大搬風。據金管會統計，2024年底國銀前五大海外曝險國大洗牌，美國穩坐首位，澳洲、日本首度擠入前三，大陸則從「萬年老二」跌到老四，顯示國銀已快速「去中化」，資金轉向投入澳洲、日本懷抱。

銀行圈指出，2018年美中貿易戰、2019年美國圍堵大陸科技發展，到2020年全球疫情，大陸封城等一連串事件，都讓國際產業鏈加速外移，轉往澳洲及日本，今年則前赴印度，國銀跟著企業走，自然推升澳、日、印曝險量。

2025年美國川普祭出對等關稅，將再度讓國際供應鏈重組。法人認為，美中兩國持續對抗，恐導致全球出現兩套供應鏈，一套是「美國隊」，另一套是「大陸隊」，而台灣科技廠商在「去中化」與「前進美國」下，將在全球供應鏈扮演更吃重角色。

那麼，對銀行影響是甚麼？一家行庫主管說，中長期而言，企業為因應高關稅，不得不評估前往美國設廠的可行性，預期將造成全球供應鏈大洗牌，有機會引發另一波資本支出商機，推升銀行授信動能。

但伴隨的風險是，川普政府提高進口商品關稅，導致全球供應鏈變化，也會增加企業生產成本，影響相關企業獲利，衝擊融資能力。

據金管會最新統計，2024年底整體國銀海外曝險量約14兆元，前五大排名是美國、澳洲、日本、大陸與香港，與2023年底相較，澳、日排名均前進一名，擠掉大陸，大陸從第二大退居老四。

國銀第一大曝險國仍是美國，曝險量3兆8,889億元，年增5,654億元或17%，第二大曝險國是澳洲，曝險量首度衝破兆元達1兆479億元，年增1,311億元或14%，第三大是日本，曝險量9,125億元，年增1,237億元或15.7%。

陸港曝險則反轉下降。對陸、港曝險各降到8,539億元和7,670億元，年各減11%和2%，較2022年還有逾兆元曝險量，顯示國銀對大陸市場縮手態勢鮮明。

第六到第十曝險量排名，是南韓、法國、英國、新加坡與印度，與2023年底相較，法、英國排名往前，新加坡則略降，另一亮眼的是，印度市場首度擠入前十大。前十大總曝險量是10兆2,589億元，除陸、港、新加坡外，其餘七大市場全面成長。

日本 美國

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