企業資金活水來了！銀行局長童政彰：中小企業放款目標將提高

面對美國關稅衝擊，企業最期盼的資金活水來了！金管會銀行局局長童政彰14日在立法院經濟委員會台中產業座談時宣布，中小企業放款目標將由去年的4,200億元，提高到4,600億元歷史新高，以鼓勵金融機構強化對中小企業的支持力道。

童政彰同時表示，回應企業界希望銀行不要雨天收傘的心聲，銀行局明（15）日將邀集銀行公會等代表座談溝通，全力挺企業；至於舊有貸款展延部分，童政彰也宣布可展延六個月，只要營運正常的企業，都可以提出申請。

童政彰日前到立法院財委會報告美國關稅衝擊與因應措施時指出，將透過舊有貸款展延、強化中小企業信用保證基金承保量能、調降銀行備抵呆帳提列比率、提高中小企業放款目標「四管齊下」，協助企業度過難關。

今天的座談中，不少廠商都指出，美國宣布對等關稅暫緩實施90天，客戶從原本觀望、暫停出貨的心態，紛紛轉為要求在緩衝期趕工出貨，而廠商面對這波急單，必須緊急備料及加班趕工生產出貨。

機械公會代表指出，政府提出金融支持紓困，對於這些急單所產生的生產備料資金需求，應該要跟現在本身公司信貸脫鉤，不然將是「看得到吃不到！」因為有的廠商沒有抵押品，又或者有原有貸款，紓困方案能否適用，政府要有清楚指引。

三鋒機器總經理郭璦玫強烈建議，希望增加的貸款額度，不要占用原本與往來銀行之間的貸款額度，而是另外增加新額度，以創造出更寬鬆的現金流，真正幫助廠商度過難關。

童政彰說，對於貸款額度，企業可以跟往來銀行進行協商，而他也會在15日跟銀行公會座談時，反映產業界的心聲；同時也會要求各家銀行總行設立統一聯絡窗口，方便企業諮詢與提供相關必要協助。

美國實施對等關稅，台灣的精密機械、工具機、手工具、水五金 、汽車零組件及自行車等產業都受到嚴峻衝擊，而這些產業又都集中在中部地區。

立法院經濟委員會今天特別移邀集經濟部、財政部、金管會及國家發展委員會等相關部會官員至台中市政府考察，聽取地方產業界心聲，並與市政府及工廠協會代表共同研商支持方案，市府由副市長鄭照新代表出席，為中部企業發聲。

立法院副院長江啟臣表示，全力支持政府對外談判、對內紓困，希望政府有具體行動，也應保持資訊透明，確保業者得到完整資訊、了解談判結果，他也呼籲政府保持彈性，隨時滾動式調整。