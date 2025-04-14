玉山證券「投資大富翁」活動 抽台北東京雙人來回機票

全球股市在美國關稅政策下震盪加劇，市場高波動恐將是常態，但也提供投資人可能的交易機會。玉山證券順勢推出「投資大富翁」闖關活動，不論是新開戶或既有顧客、台股或海外市場投資者、穩健型或積極型投資人，2025年6月30日前，只要完成任務，即有機會獲得「星宇航空 台北東京雙人來回機票」。

玉山證券表示，當前市場波動增大，對於追求短線當沖、波段靈活操作的積極型投資人，有更多的價差操作空間；對於長線投資來說，隨著股市拉回修正本益比，「價值投資」人有更好的進場價位，而若是擔心修正仍未結束，「定期定額」穩健投資也不失為選項之一。「投資大富翁」闖關活動針對玉山證券新開戶及既有顧客提供不同投資優惠。對於新戶，只要在活動期間完成線上開戶並報名參加活動，登入「A+行動下單」或「E-Trader」APP可獲得100元手續費回饋金；開戶後30天內完成首筆台股或海外股票電子交易，或於90天內累積台股交易量滿20萬、美股達三筆交易，合計最高再享400元手續費回饋。

此外，對於既有顧客，玉山證券推出「穩健成長大富翁」與「積極成長大富翁」兩項關卡。穩健成長大富翁適合偏好低風險的投資人，於活動期間完成台股或美股存股交易滿額、ETF IPO申購等任2項任務，當月即可抽200元7-11購物金，並獲1次「星宇航空台北東京雙人來回機票」抽獎機會；積極成長大富翁則鎖定追求高報酬的投資人，完成當沖、信用交易、台股交易量滿額等任2項任務，當月即可抽300元7-11購物金，並享2次機票抽獎機會；活動期間同時符合穩健成長型及積極成長型，最多累計3次機票抽獎機會。

玉山證券強調秉持以顧客需求為中心的理念，近年積極推動數位服務創新，實現普惠金融，並提供投資人多種可參考的投資策略，探索不同的股票市場並找到自己的投資風格，共享企業及市場成長之果實，成為真正的「投資大富翁」。