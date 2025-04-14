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國泰世華銀行CUBE Touch Card榮獲2025德國iF設計獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行CUBE Touch Card 榮獲2025德國iF設計獎，全台首張視障友善簽帳金融卡 「為可能竭盡所能」打造無障礙金融體驗。（國泰世華銀行/提供）
國泰世華銀行CUBE Touch Card 榮獲2025德國iF設計獎，全台首張視障友善簽帳金融卡 「為可能竭盡所能」打造無障礙金融體驗。（國泰世華銀行/提供）

國泰世華銀行長期關注金融友善議題，於2024年推出全台首張視障友善的「CUBE簽帳金融卡Touch Card （簡稱CUBE Touch Card）」，以特殊的卡面設計，讓視障者可透過「觸覺」辨識卡片方向。卓越的設計巧思，也讓CUBE Touch Card在全球近11,000件參賽作品中脫穎而出，榮獲2025年德國iF設計獎（iF Design Award）「產品與服務識別獎項（Product and Service Branding）」的肯定，展現國泰世華在金融產品設計領域的雄厚實力，以及對金融友善議題的深刻關懷。

國泰世華銀行表示，此次獲獎的CUBE Touch Card由內部團隊所打造，為全台首張視障友善簽帳金融卡，團隊深入了解視障者需求，卡面特以「邊緣的圓弧切角」與「正面透過特殊壓模印刷的CUBE線條」，讓視障者可透過「觸覺」輕鬆且精準地辨識卡片，卡面設計巧思不僅提升視障者使用金融服務的自主性，更獲得國際專業評審團的肯定。

德國iF設計獎為全球最具威望的設計獎項之一，素有「設計界奧斯卡」的美譽，與德國紅點設計獎（Red Dot）及美國IDEA設計獎並列世界三大設計獎，評選標準著重於產品的美學、實用性與其對社會的正面影響力。

國泰世華銀行秉持CUBE品牌「為可能竭盡所能」的精神，透過兼具美感與實用性的產品設計，消弭金融服務的障礙，提供更便利、安全且友善的金融服務。CUBE Touch Card目前於全台165家國泰世華銀行分行，均開放給有金融友善需求的客戶申請，國泰世華致力讓每位客戶都能享受完善的金融服務體驗。

國泰世華 紅點設計獎 視障

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