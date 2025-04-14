元大銀行基金定期定額 一鍵下單布局龍頭企業好簡單

近期受到股市波動、投資資訊複雜的市場氛圍影響，使許多投資新手想要理財卻不知道該從何下手，而基金正是一種簡單且彈性的入門方式，元大銀行推出親民的龍頭基金定期定額方案，低門檻的靈活投資方式，還能透過數位通路一鍵下單，讓小資族智慧布局龍頭企業，成了一件很簡單的事。

元大銀行的龍頭基金定期定額囊括「台灣、日本、全球」的龍頭企業，讓投資人以最低100元即可參與全球頂尖企業的成長潛力，此方案亦提供配息與不配息兩種選擇，滿足不同理財需求。此外也提供新台幣、日圓、美元三種計價級別，賦予投資人資產配置的靈活性！現在申購任一檔基金更享有「終身0手續費」優惠，大幅降低長期投資成本。

元大銀行的定期定額系列基金精準鎖定數位世代，特別適合年輕的投資小白，不僅申購門檻低，每次只要100元即可參與小額投資，並且打破傳統每月扣款次數、日期與金額限制，讓投資人能視個人理財需求自由挑選扣款日。元大銀行表示，近年的趨勢有越來越多人嘗試定期小額投資，期望透過「百元投資日日扣」這樣親民的投資方式，幫助小資族輕鬆跨出累積財富的第一步。

為提升投資便利性，元大銀行也在行動銀行上推出「主題式下單」功能，使用者只需點擊一次，即完成三檔基金的下單程序，日後也能再自行調整投資金額配比，如此貼心的功能設計，不僅降低複雜繁瑣的操作流程，更讓現代忙碌的年輕人在投資決策時更加快速且直覺。元大銀行持續在產品及服務上精進優化，期望未來能提供更符合年輕世代需求的投資商品與優惠活動，讓財富累積變得更簡單。