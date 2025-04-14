快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

元大銀行基金定期定額 一鍵下單布局龍頭企業好簡單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行線上定期定額「終身0手續費」優惠中。(元大銀行/提供)
元大銀行線上定期定額「終身0手續費」優惠中。(元大銀行/提供)

近期受到股市波動、投資資訊複雜的市場氛圍影響，使許多投資新手想要理財卻不知道該從何下手，而基金正是一種簡單且彈性的入門方式，元大銀行推出親民的龍頭基金定期定額方案，低門檻的靈活投資方式，還能透過數位通路一鍵下單，讓小資族智慧布局龍頭企業，成了一件很簡單的事。

元大銀行的龍頭基金定期定額囊括「台灣、日本、全球」的龍頭企業，讓投資人以最低100元即可參與全球頂尖企業的成長潛力，此方案亦提供配息與不配息兩種選擇，滿足不同理財需求。此外也提供新台幣、日圓、美元三種計價級別，賦予投資人資產配置的靈活性！現在申購任一檔基金更享有「終身0手續費」優惠，大幅降低長期投資成本。

元大銀行的定期定額系列基金精準鎖定數位世代，特別適合年輕的投資小白，不僅申購門檻低，每次只要100元即可參與小額投資，並且打破傳統每月扣款次數、日期與金額限制，讓投資人能視個人理財需求自由挑選扣款日。元大銀行表示，近年的趨勢有越來越多人嘗試定期小額投資，期望透過「百元投資日日扣」這樣親民的投資方式，幫助小資族輕鬆跨出累積財富的第一步。

為提升投資便利性，元大銀行也在行動銀行上推出「主題式下單」功能，使用者只需點擊一次，即完成三檔基金的下單程序，日後也能再自行調整投資金額配比，如此貼心的功能設計，不僅降低複雜繁瑣的操作流程，更讓現代忙碌的年輕人在投資決策時更加快速且直覺。元大銀行持續在產品及服務上精進優化，期望未來能提供更符合年輕世代需求的投資商品與優惠活動，讓財富累積變得更簡單。

元大 定期定額

延伸閱讀

川普將對半導體關稅給出答案 政院：兩套策略應變

一銀第e理財網 五特色搶鏡

聰明理財也能過高端生活！專家教如何不用多花錢就能飯店升等、吃大餐

小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

相關新聞

兆豐投信攜手社區共築「樂齡防詐網」守護高齡財富安全刻不容緩

台灣2025年邁入超高齡社會，根據內政部警政署統計2024年第4季台灣因詐騙造成的財損超過200億元，其中65歲以上高齡...

PwC 攜手500家夥伴推動人才永續 四大策略打造幸福職場

PwC Taiwan宣布持續加入「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，展現對打造多元、...

2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽 熱血登場

「2025兆豐銀行‧美利達彰化經典百K自行車賽」已在4月12日熱鬧登場，本賽事由兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行連續三年...

台中銀行持續支持藝文實踐社會責任 推動文化永續發展

台中銀行（2812）秉持「用心盡在其中」理念，長期關注文化藝術發展，實踐企業社會責任，透過贊助藝文活動，促進更多人接觸到...

遠東銀推十樂元宇宙2.0 讓客戶體驗「馬斯克上太空」

隨著全球對永續發展的持續重視，金融業也積極尋求創新方式，將環保理念融入金融服務之中。遠東銀行（2845）日前受邀擔任元智...

凱基銀行偕怡和綠電超商簽金錢信託契約 共推綠色金融

凱基金控（2883）旗下凱基銀行攜手再生能源售電業者共同推動綠色金融與淨零轉型！凱基銀行日前與怡和綠電超商公司簽訂綠電金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。